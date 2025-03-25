年後轉職潮 2月失業率3.34%

主計總處昨公布二月失業率3.34％、創25年同月最低。（中央社）

仍創25年同月最低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布二月失業率三．三四％、創二十五年同月最低，較一月上升○．○四個百分點，主因年後轉職潮影響；經季節調整後失業率三．三五％、同為二十五年同月最低，下降○．○二個百分點；二月勞動參與率則為五十九．三三％、創三十六年同月新高。主計總處表示，勞動市場「看起來不錯」，隨著轉職者陸續找到工作，三月失業率應會下降。

根據調查，二月就業人數一一六一．六萬人，月減三千人、年增四．四萬人；一至二月就業人數平均一一六一．八萬人、年增三．九萬人。二月失業人數四十．二萬人、月增六千人，其中對原有工作不滿意而失業增加四千人，因季節性或臨時性工作結束而失業增二千人。

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按年齡層觀察，二月十五至十九歲失業率八．一六％、二十至二十四歲十一．三三％。主計總處表示，年輕族群多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，二十五至二十九歲為五．六九％、三十至三十四歲為三．四％。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，二月失業率微升，主因年後轉職潮影響，加上臨時性或季節性工作結束，這些轉職者陸續找到工作後，預料三月失業率應會下降。另，二月勞動參與率創三十六年同期新高，各年齡層勞參率均呈增加，推測民眾可能認為就業機會增加，對勞動市場比較樂觀，帶動勞參率上升。

另，勞動力低度運用指標方面，二月四週失業人數四十．八萬人、月增九千人；工時不足就業人數十一．八萬人、月增九千人；潛在勞動力人數十三．四萬人、月減四千人。譚文玲說，農曆年後週工時降低，且民眾購物需求可能降低，因此工時不足就業人數稍微增加。

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