續爭取撥補 經長：盼減少台電舉債

經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會表示，現仍爭取國會同意撥補台電。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部預計本週五召開電價費率審議委員會，拍板四月電價。經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會表示，現仍爭取國會同意撥補台電，撥補通過相信對台電財務有相當大的助益，台電舉債若能少一點，利息就會降低。

對於在野黨立委質疑這次調漲電價將是四年來第五度，郭智輝表示，過去台電發電成本上升，是因烏俄戰爭引發油價等各項燃料成本上漲；台電也說明，近三年吸收成本達六千億元，因未足額反映於電價，導致去年累積虧損來到四二二九億元。

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台電指出，政府支持增資二五○○億元並非補貼，而是投資「穩定供電建設方案」，無法填補台電為減緩通膨所產生的虧損；政府原計畫撥補二千億元彌補民生電價未調足差額，惜未獲國會支持，若長期無法反映成本，台電雖開源節流恐仍持續虧損。

台電強調，近年來竭力擔任物價消波塊，間接抑低物價指數，相較二○二三年韓國CPI（消費者物價指數）三．六一％、法國四．八九％、英國六．八三％、德國五．九九％，我國則是二．四九％，顯示我國電價調幅和緩與細緻，有效抑低通膨。

今年五月核三廠二號機除役後，將正式走入非核家園，外界質疑核電與台電虧損有關。台電指出，二○二二至二○二四年，核電機組除役影響台電收益約四百億元，對比同期因國際燃料成本暴增造成現累虧逾四千億元，顯見核電除役絕非台電虧損主因；且核一、核二的室外乾貯相關執照遭新北市政府延宕，用過燃料池滿等問題未解，核二廠一號機甚至提早半年停運。

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