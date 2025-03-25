電業法修法初審 台電不分拆

立法院經濟委員會昨初審通過「電業法」修正草案，台電將維持現行綜合電業的經營形態不分拆。（記者方賓照攝）

排除綠電交易障礙、納管儲能及需量反應

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院經濟委員會昨初審通過「電業法」修正草案，全數條文按行政院版本通過，無須再送朝野協商，台電將維持現行綜合電業的經營形態不分拆。

經濟部表示，未來綠能交易將成為電力市場主軸，因此推動「電業法」修法，排除綠電交易障礙、引進民間資源強化電網韌性，並加強電力交易市場監管。

請繼續往下閱讀...

此次修法四大重點，包括：放寬再生能源售電業交易限制、納管儲能及需量反應、強化電力交易平台中立性，以及台電公司維持現行經營型態不分割。

二○一七年「電業法」修正，要求台電必須在二○二五年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電三家公司。經濟部長郭智輝表示，因應國際淨零趨勢及極端氣候下的電力調度挑戰，電力建設須仰賴龐大資源挹注，因此台電維持綜合電業的組織型態，以確保電網韌性，並提高資源投入效益與供電韌性。

經濟部能源署代理署長李君禮說，考量併網型儲能業日趨蓬勃，加上電業自由化後需量反應交易更活絡，這次修法將儲能設備、台電執行的需量反應措施等，納入「特定電力供應業」範疇加以規範。

排除綠電交易障礙方面，放寬再生能源受電業交易限制，李君禮說明，現行「電業法」規定再生能源售電業，所購電力只能賣給終端用電戶，但修法後電力可以賣給其他售電業，提升售電業者間的調節功能。

至於強化電力交易平台中立性，李君禮說明，目前電業市場交易由台電執行，考量台電維持綜合電業型態，其交易機制必須公平公正，若未採行中立性運作措施，能源署要求限期改善，否則處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並按次處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法