房租統計縮小至生活圈 加速透明化

針對房租全面實價登錄，內政部長劉世芳認為有四大難題待解。（記者方賓照攝）

另將區分屋齡、建物樣態與租金單價 六、十二月各發布一次

〔記者徐義平／台北報導〕內政部昨赴立法院進行「租賃市場透明化現況及展望」專題報告，針對房租全面實價登錄，內政部長劉世芳認為有四大難題待解，包括不易掌握租屋實況、實際房租查核困難、租屋資訊失真風險以及可能對租屋市場造成衝擊。不過，預計六月發布的租金統計，將目前最小範圍從行政區縮小至生活圈，並區分屋齡、建物樣態及租金單價，將更有助於房租定錨。

內政部地政司代理司長林家正指出，未來預計每年六、十二月各發布一次租金資訊，該租金來源包括租金補貼契約、租金實價登錄等；截至去年底累積有七十二．七萬筆，占整體租屋市場比重約六成。此外，發布租金內容將從現行的行政區縮小至生活圈，並細分屋齡、租屋建物樣態，像是大樓、華廈或是公寓，甚至有機會發布生活圈租金單價中位數或平均數，進一步讓房租定錨。

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業者：全面實登 恐助漲租金

房市專家何世昌指出，推動租金實價登錄之前，最好凝聚社會共識，因為房租實登雖有助促進資訊透明化，縮小房東與租屋族的房租認知差距，但房租實登與房價實登有類似效果，可能造成房租定錨效應，並產生助漲效果；因此，租金實登利弊影響，恐須謹慎面對。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，租金是租賃資訊的核心，但因涉及新租或續租、租約長短、租金調幅、交屋介面、返還條件、稅費負擔、維護責任、提前中止罰則，甚至裝修條件、家具有無、免租期、增建面積、車位、關係人承租，乃至於使用或設籍限制等，都比房地產買賣案件複雜得多，絕非價格一刀切，唯有透過細緻的登錄及更多的資料揭露，才有機會進行有意義的比較。

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