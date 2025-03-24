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〈財經週報-財經焦點〉中國信託入選Brand Finance 全球百大銀行品牌

2025/03/24 05:30

中國信託銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌。 （資料照）中國信託銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌。 （資料照）

記者高嘉和／台北報導

中國信託銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌！英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值36.22億美元（約新臺幣1,155億元），榮登全球第96名，成為唯一獲選全球百大的臺灣銀行業者，締造11度穩坐臺灣銀行業第1的輝煌紀錄。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託致力實踐We are family品牌精神，為客戶提供親切便利的金融服務，卓越的品牌表現有目共睹。中信銀行從只有19名員工的信託公司，到如今發展成擁有海內外370處據點、規模最大也最國際化的民營銀行，成立近60年來穩居臺灣最佳銀行品牌之首，得以躋身全球百大銀行，不僅讓世界認識中國信託，更重要的是持續推進中信銀行朝「臺灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

Brand Finance報告指出，中信銀行的「品牌強度指標」（Brand Strength Rating）5年內成長40%，今年更獲評為最高等級AAA+級，單項排名全球第22名，超越亞洲金融同業；與消費者端連結、主要研究客戶比較同類品牌後優先考慮購買的「客戶首選」（Preference）與「客戶考量」（Consideration）評選項目皆獲10分滿分，在「品牌認知度」（Understanding）與「品牌熟悉度」（Familiarity）調查中，亦分別拿下9.8與9.9高分，反映國際對中國信託的認可。

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