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〈財經週報-本週熱點〉AI助攻 工業生產指數有望連12紅

2025/03/24 05:30

AI趨勢挹注，工業生產指數可望連12紅。（路透）AI趨勢挹注，工業生產指數可望連12紅。（路透）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有三大經濟指標發布，其中，經濟部將公佈的工業生產指數受惠於AI趨勢的正面挹注，有望連12紅；惟受到春節落點、去年基期偏高影響，零售、餐飲營業額恐終止連3個月正成長轉負，是否影響國發會2月景氣燈號走向，直得觀察。

根據經濟部統計，1月工業生產指數96.31，年增5.07％，為連續第11個月正成長；1月製造業生產指數96.4，也年增5.29％。

由於人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器需求暢旺，可望帶動我國製造業生產動能穩健成長。經濟部預估，2月製造業生產指數年增幅度上看2成，今年前兩月製造業生產指數94.43～96.43，年增11.4％～13.8％。

批發營業額衰退 零售、餐飲表現不俗

另，批發、零售、餐飲三業的營業額受到農曆春節落點不同影響，1月營業額分別為1兆683億元、4,451億元、1,039億元，依序為年減5.3％、年增5.3％和年增15.8％，表現分歧。

經濟部預估2月零售、餐飲雖可受惠於元宵、世界棒球經典賽開賽、二二八年假商機，但因去年基期偏高，年成長力道將受抑制。

國發會本週將發布景氣燈號，因組成的9大指標中，除金融面也涵蓋就業、貿易、生產與內需個大面向，1月有春節因素干擾影響，景氣對策信號綜合分數減少4分，退回黃紅燈後，2月是否再重返紅燈受關注。

國發會指出，因為1月逢農曆春節因素，工作天數少，加上部分產業提前於12月備貨，影響1月燈號表現，惟從領先、同時指標皆上升來看，當前景氣維持溫和成長。

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