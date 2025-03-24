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〈財經週報-ETF投資〉想買高股息 看用途與配息力

2025/03/24 05:30

投資人購買高股息EET，若能每個月都能領到股息，資金流可望不間斷。（資料照）投資人購買高股息EET，若能每個月都能領到股息，資金流可望不間斷。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

台股因去年大漲逾28%，個股股價也水漲船高，整體平均股利率降到約3%，高股息ETF的股利收入也隨市場變動下降，面對市場質疑「配息率直直落」、「高股息一點都不高」，到底現在高股息ETF還能不能繼續持有？投信業者認為，要不要繼續投資，投資人的投資用途與ETF的配息力將是關鍵。

凱基優選高股息30 ETF（00915）研究團隊認為，股票投資真正的重點在於追求總報酬，也就是創造股息與股價的成長機會，若僅有單一方是不具長遠競爭力的，容易落入「賺了股息卻賠了價差」的投資痛點。

展望今年，凱基投信分析，受企業獲利增速放緩影響，台股未來12個月的現金股息殖利率落在2.9-3%間，成分股配發股利收入的水準預期將受影響，追求現金流規劃的投資人，建議回歸投資的本質，也就是把股票當股票買、債券當債券買。

凱基投信指出，股票型商品除現金股息殖利率外，追求潛在的資本利得也是重要關鍵，今年以來台股風格轉換、波動加劇，且大型市值股領跌，與去年下半年呈現截然不同的市況，此時反而適合在股價盤整之際順勢布局，參與接下來的獲利契機。

專家認為，高股息ETF淨值結構中的「收益平準金」與「資本損益平準金」是評估配息能力的重要指標，累積金額愈高、配息能力就會越強，目前來看，包括0056（元大高股息）、00713（元大台灣高息低波）、00878（國泰永續高股息）等已累積較多資本損益，具備較強配息能力，而新發行的ETF則需視股價和股息收入，才能慢慢改善配息狀況。

高股息EET月月領息 資金流不間斷

此外，不少投資人購買高股息EET主要是為了「資金流」，若想每個月都能領到股息。業者建議，高股息ETF可選擇的產品相當多，每檔季配息的時間點都不同，有的在1、4、7、10月，也有2、5、8、11月，還有3、6、9、12月，若選擇三檔不同月份配息的ETF、全數錯開，則每個月都有股息可領，專家建議可選0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息），如此可打造「月月領息」，資金流不間斷。

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