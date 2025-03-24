〈財經週報-ETF投資〉ETF熱潮輪動 今年市值型ETF當家

企業配息高，應該布局高股息ETF。指數大跌就是逢低布局市值型ETF的好時機。（中央社資料照）

記者張慧雯／專題報導

ETF成為時下國人熱門的理財產品之一，這股熱潮從債券ETF、高股息ETF，一直延續到今年則由市值型ETF當家。投信投顧公會理事長劉宗聖就曾分享自己的投資哲學，「企業獲利好、配息高之際，應該布局高股息ETF；而指數大跌就是逢低布局市值型ETF的好時機，會有更好的報酬。」

台灣ETF規模逾6.4兆元 僅次日中

ETF投資在台灣成為顯學，因投資人對於多元化、低成本且具備策略性的投資工具需求日益增加。根據投信投顧公會統計至2024年底，台灣整體ETF規模逾6.4兆元、續創新高，位居亞洲第三，僅次於日本與中國。

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自川普第二次入主白宮以來，全球金融市場進入一個高度不確定性的新階段，截至3月10日為止，美股此波下跌蒸發4兆美元，台股也跌破年線，把投資人嚇得臉綠。

元大投顧分析，台股持續下跌，但觀察資金流向可發現，債券型ETF資金從大量淨流出慢慢轉為小幅淨流入，且投資人在股票型ETF方面真的是「越跌越買」，台股市值型ETF連續幾週呈現逆勢加碼，反映對台股基本面深具信心，逢低布局態勢明確。至於高股息ETF也有資金淨流入，主要受惠於群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息（00918）、元大台灣高息低波（00713）這三檔熱門ETF除息，且年化殖利率均有10%以上水準，吸引買盤進駐。

保留一些資金 逢低加碼或買好產品

在台股劇烈震盪的情況下，投資人該如何重新布局手中ETF產品？投信業者建議，由於許多投資人手中持有高股息ETF，建議投資人不能只有高股息，最好能趁大跌時，分批進場市值型ETF；此外，也別把資金都壓在高股息ETF、市值型ETF兩種，市場還有許多不同類型、甚至是主題型ETF，如債券、不動產、航太防衛、生技、電動車、通訊等，投資人可分散投資、降低風險。

此外，投信業者也表示，接下來還有主動式ETF、被動式多元資產ETF新產品等陸續出爐，投資人今年在重新調整投資配置時，資金可稍微保留一些，一方面逢低可加碼，一方面若有好的產品也才有餘力能進場。

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