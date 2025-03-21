三菱傳攜手鴻華先進 共同開發生產電動車

三菱汽車傳與鴻華先進合作開發設計的電動車型，市場推測應該也會以鴻華先進先前亮相的Model B為基礎，瞄準小型掀背純電動車的開發設計。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕日媒曝日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）計劃委託鴻海（2317）和裕隆（2201）集團合資成立的鴻華先進（2258）開發設計和管理製造電動車，掛上三菱的品牌進行銷售。

裕隆居中促成 跨國委託代工

根據日本《共同社》報導，三菱汽車委託鴻華先進開發設計的車型將做為三菱汽車的EV（電動車）產品進行銷售，進而擴充車型，三菱汽車認為，與從設計到生產全程親力親為相比，委託代工設計製造能縮短到投放市場的時間，實現商品多樣化。

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力圖強化EV（電動車）事業的鴻海近期也展現出與本田（Honda）和日產（Nissan）汽車合作意願，市場人士推測，這次鴻華先進得以順利和三菱汽車合作，應是日本三菱汽車是裕隆集團長期合作夥伴，促成此合作。

以Model B為基礎 鎖定海外右駕

據了解，裕隆三義工廠一直在積極籌設LUXGEN納智捷電動車Model B（見圖，資料照）新車型生產線，在車型生產稼動經濟效益考量下，生產線最初的規劃是可同時生產左駕車型和右駕車型的電動車。

納智捷先前已傳出Model B電動車車型預計於明年上半年上市，此次三菱汽車與鴻華先進合作開發設計的電動車型，市場推測應該也會以鴻華先進先前亮相的Model B為基礎，瞄準小型掀背純電動車的開發設計。

之後再委由裕隆三義廠製造生產，可望接續納智捷，於明年下半年掛上三菱品牌外銷至澳洲及紐西蘭等右駕的汽車市場，若合作案成真，日本三菱採用鴻華先進開發、裕隆代工生產的電動車進軍國際市場，也意味著台灣自主研發的電動車將跨入國際。

消息指出，此合作案將於近日正式對外公佈；對此消息，鴻海和裕隆皆未正面證實或發表評論。

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