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去年民參公建1588億 高雄市奪回招商王

2025/03/21 05:30

財政部推動促參司表示，去年民參公建1588億，廣義民參案件以高雄市投資金額四九三億元最多、重返招商王。圖為高雄市「左營高鐵科技之心」公辦都更案簽約畫面。（資料照）財政部推動促參司表示，去年民參公建1588億，廣義民參案件以高雄市投資金額四九三億元最多、重返招商王。圖為高雄市「左營高鐵科技之心」公辦都更案簽約畫面。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部推動促參司表示，二○二四年民間投資公共建設案件共一三一件、投資金額達一五八八億元，為近十年第三高；其中，依促參法辦理共七十五件、投資金額四九四億元，依其他法令辦理共五十六件、投資金額一○九四億元。各縣市中，廣義民參案件以高雄市投資金額四九三億元最多、重返招商王，促參案件則以嘉義市七十億元最多。

根據統計，去年中央部會促參案件招商前三名為退輔會一件一四三億元、經濟部兩件共一一五億元、交通部四件共三十四億元；地方政府促參案則以嘉義市三件共七十億元最多，台北市十件共五十九億元、高雄市三件共二十五億元分居二、三名。

民參案件 高市投資額493億稱冠

至於廣義民參公建案件（加計依其他法令辦理案件），去年中央部會招商前三名為交通部十一件共一五八億元、退輔會一件一四三億元、經濟部兩件共一一五億元；地方政府招商前三名則是高雄市十件共四九三億元、台北市十五件共二百億元、新北市二十件共一七四億元。

促參司指出，依其他法令辦理的民參案件中，以高雄市的左營高鐵科技之心第三種商業區Ａ、Ｂ土地公辦都更案一五四億元最高，台南市的九六新村眷改土地都更事業一一三億元次之。

財政部表示，去年簽約促參案涵蓋衛生福利及醫療設施、農業及資源循環再利用設施等多元公建類別，但沒有壽險業以及外資的參與，希望今年有更多業者參與，投資金額能超越去年。

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