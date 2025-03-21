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加速推動亞資中心 政院拍板OIU租稅優惠再延10年

2025/03/21 05:30

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，為擴大我國保險業國際市場經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，行政院會20日通過「國際金融業務條例」修正草案。（行政院提供）為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，為擴大我國保險業國際市場經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，行政院會20日通過「國際金融業務條例」修正草案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，擴大我國保險業國際市場經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，行政院院會昨通過「國際金融業務條例」修正草案，將國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠再延長十年至二○三五年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。

金管會指出，「國際金融業務條例」在二○一五年二月四日開放保險業在境內設立OIU，並給予十年的租稅優惠，但已於今年二月五日屆滿。修法後將可提供保險業者持續進行商品研發誘因，以利OIU保險商品多元化，提高保戶購買商品意願，並透過OIU協同國際金融業務分行（OBU）與國際證券業務分公司（OSU）業務推動，共同擴大我國資產管理業務發展，加深我國金融市場國際化程度。

至於預告草案中原擬增列OBU所得免徵營利事業所得稅，其損失亦不得自所得額中減除等相關規定，但此次修法並未納入。

而亞洲資產管理中心高雄專區，下月起開放金融機構遞件申請，七月正式營運。金管會副主委陳彥良表示，經與高雄市政府密切聯繫後，高市府願意把亞灣範圍擴大，有助於各銀行、資產管理業者的申請，目前確定應會有十家以上業者進駐，也會提供半年至一年的試辦優惠措施，試辦辦法預計近期發布。

行政院院會昨也拍板「證券投資人及期貨交易人保護法」修正草案，擴大投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由，增列公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，並得跨公司解任。

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