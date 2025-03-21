繞道匈牙利洗產地 歐盟調查比亞迪

歐盟正在調查中國是否為比亞迪（BYD）在匈牙利的電動車工廠提供了不公平的補貼，加劇歐盟與北京的貿易緊張。（取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟正在調查中國是否為比亞迪（BYD）在匈牙利的電動車工廠提供了不公平的補貼，這是個高度敏感的舉動，旨在針對北京與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）之間日益深化的經濟關係。

英國金融時報報導，調查行動將進一步加劇歐盟與北京的貿易緊張，若歐盟發現比亞迪因不公平的國家補貼而受益，可能迫使比亞迪出售一些資產、降低產能、償還補貼、支付罰款。

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奧班長期以來一直與歐盟發生衝突，特別是在烏俄戰爭問題上。近幾個月，他對歐盟採取了越來越強硬的立場，且因意識形態與他接近的川普贏得美國總統大選而變得更大膽；奧班將在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會上，否決對烏克蘭增加軍援。

去年在布達佩斯接待中國國家主席習近平的奧班，近年來成功吸引了中國對歐洲投資總額的四分之一。比亞迪在匈牙利南部斯格德地區的投資預計將達四十億歐元（一四三二億台幣），創造一萬個工作機會；但歐盟官員表示，匈牙利這座工廠是由中國勞工所建造，大部分使用進口零件，為歐盟創造的經濟價值很小。

歐盟的「外國補貼條例」自二○二三年實施以來，已對中國企業使用過幾次，若發現外國企業接受非歐盟政府直接或間接的援助，包括贈款、免息或低利貸款、獲減稅優惠的國家贊助研發和政府合約，該法能實施廣泛的補救措施。

另香港南華早報報導，歐盟將限制鋼鐵進口，以保護軍工產業免於中國的傾銷，將從四月一日起緊縮鋼鐵進口配額，預計進一步降低十五％進口量。

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