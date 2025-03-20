盤勢分析》輝達GTC無新意 台股開低走低

輝達GTC大會沒有驚喜、利多失靈，以及昨日台指期結算，壓抑台股昨開低走低，終場加權指數下跌310.84點，失守22000點大關。（中央社）

輝達GTC大會沒有驚喜、利多失靈，加上FOMC會議前市場觀望氣氛濃厚，以及昨日台指期結算，壓抑台股昨開低走低，BBU、光通訊、散熱族群股價一蹶不振，終場加權指數下跌310.84點，收在21960.83點，失守22000點大關，成交量約3169億元。

在三大法人動向，外資昨賣超341.42億元、投信買超1.42億元、自營商賣超50.84億元，三大法人合計賣超390.83億元；外資台指期淨空單昨減少2804口，累積外資期貨淨空單為36396口。

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聯邦投信資產管理部經理解豐銘指出，外資針對台股現貨今年以來已賣超超過5000億元，投資人須觀察何時賣超減緩且未平倉空單明顯縮減，屆時台股落底反彈的機率和動能將較強。

元大投顧分析，台股目前月、季、半年線逐步糾結在22700-23000點，上檔套牢籌碼持續累積，關鍵訊號是5日線向下跌破年線，回顧上一次發生已是2022年4月，上述條件恐限制反彈空間與延續性，持股建議適度調整水位，操作以短打為主，見好就收。（記者張慧雯）

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