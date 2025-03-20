學者︰台菲電網互通 可加深區域合作

台綜院長吳再益昨日表示，台菲電網互通不能只單純經濟角度思考，還有區域合作等都要通盤考量。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕菲律賓種綠電議題引發討論，台綜院長吳再益昨日表示，經濟部積極推動「境外關內」，而台灣光電產業發展相對成熟，若光電上中下游廠商與其他台商攜手赴菲投資發展「產業園區」，綠電除可直接供應園區，有餘電還可透過電池船、海纜輸送等輸台；他強調，台菲電網互通不能只單純經濟角度思考，還有區域合作等都要通盤考量。

吳再益指出，菲律賓人口達一．二億人、且群島多，但主要經濟活動在呂宋島，人口就占一半，隨著地緣政治帶動供應鏈移轉，台商若鎖定呂宋島北部，與需要用綠電及再生能源業者共同前往開發產業園區，將具有效益。

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他分析，菲國屬於開發中國家，過去幾年經濟成長率六、七％以上，用電成長預估超越五％，菲國本身綠電也是供不應求，可先賣給當地台商或企業，有餘電再輸台；吳再益認為，輸電回台並非不可行，但要從長計議，成本合理化是關鍵因素之一，但也不能單純只從經濟角度考量，可藉此深化區域之間合作。

他坦言，台菲之間若要拉海纜，深度是比較深，超過二千公尺以上，全球還沒有建造實績，技術上有待突破，短期透過船運、類似電池船概念輸送，也是一個方式。

吳再益指出，台灣是孤立電網，若可往南與菲律賓，甚至延伸往北和日本串聯、互相支應，就會類似「歐洲大陸」電網互通，但前提是菲國等電網基礎設施已具備韌性。

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