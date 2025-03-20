晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

學者︰台菲電網互通 可加深區域合作

2025/03/20 05:30

台綜院長吳再益昨日表示，台菲電網互通不能只單純經濟角度思考，還有區域合作等都要通盤考量。（資料照）台綜院長吳再益昨日表示，台菲電網互通不能只單純經濟角度思考，還有區域合作等都要通盤考量。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕菲律賓種綠電議題引發討論，台綜院長吳再益昨日表示，經濟部積極推動「境外關內」，而台灣光電產業發展相對成熟，若光電上中下游廠商與其他台商攜手赴菲投資發展「產業園區」，綠電除可直接供應園區，有餘電還可透過電池船、海纜輸送等輸台；他強調，台菲電網互通不能只單純經濟角度思考，還有區域合作等都要通盤考量。

吳再益指出，菲律賓人口達一．二億人、且群島多，但主要經濟活動在呂宋島，人口就占一半，隨著地緣政治帶動供應鏈移轉，台商若鎖定呂宋島北部，與需要用綠電及再生能源業者共同前往開發產業園區，將具有效益。

他分析，菲國屬於開發中國家，過去幾年經濟成長率六、七％以上，用電成長預估超越五％，菲國本身綠電也是供不應求，可先賣給當地台商或企業，有餘電再輸台；吳再益認為，輸電回台並非不可行，但要從長計議，成本合理化是關鍵因素之一，但也不能單純只從經濟角度考量，可藉此深化區域之間合作。

他坦言，台菲之間若要拉海纜，深度是比較深，超過二千公尺以上，全球還沒有建造實績，技術上有待突破，短期透過船運、類似電池船概念輸送，也是一個方式。

吳再益指出，台灣是孤立電網，若可往南與菲律賓，甚至延伸往北和日本串聯、互相支應，就會類似「歐洲大陸」電網互通，但前提是菲國等電網基礎設施已具備韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財