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亞利桑那州長到訪 台積：未來合作更緊密

2025/03/18 05:30

美國亞利桑那州長Katie Hobbs率團訪台，並拜訪台積電新竹總部。（美聯社資料照）美國亞利桑那州長Katie Hobbs率團訪台，並拜訪台積電新竹總部。（美聯社資料照）

〔記者卓怡君、方韋傑／台北報導〕台積電擴大投資美國，美國亞利桑那州長Katie Hobbs率團訪台，並拜訪台積電新竹總部。台積電昨表示，很榮幸接待Katie Hobbs一行到訪，台積電高層主管與州長會面並就台積電在當地近期投資的良好進展、綠色製造技術創新等進行交流。

台積電表示，非常感謝亞利桑那州政府對公司位於鳳凰城晶圓廠的支持，相信這次會面將使未來的合作更加緊密。

另，外傳英特爾營運欠佳，台積電與輝達可能在特定條件下，砸重金出手相救。和碩董事長童子賢昨被問及此事時表示，「這樣會比較辛苦，最好還是停留在傳聞，不要發生」。

童子賢認為，雖然台積電、英特爾專攻領域都是半導體產業，但因文化性質存在差異，不見得有利於後續營運；且雙方在生產線的排程方面也大不同，台積電十幾年來同時生產十種以上的晶圓產品，可以熟練地調整產線，但英特爾這類整合式元件廠狀況截然不同。

童子賢強調，台灣供應鏈如果能拓展到全世界不同地方，應被視為國內實力的向外擴張，不需太擔心「武功秘笈流出去」，畢竟台灣的競爭力並非只有一、兩本武功秘笈；產業的發展道路上更須仰仗經年累月積攢而起的工作文化，相對來看，如果台廠據點止步於國內，「才需要擔心是不是我們的國際競爭力有問題。」

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