〈財經週報-專家筆記〉一千零一夜的重商主義 東西交匯的投資精靈

全球前十大主權基金規模

■Black Bubble

國際主權基金和退休金活化證券資產使用方向

全球新聞隨著2025年開端,相信各位讀者一定感到「蛇麼都有」,驚奇不斷。其中也不難注意到在川普上任白宮後所提倡的MAGA讓美國再次偉大口號下,行政團隊已將重心轉向重商主義並以利益交換為首要任務,其政策及發言也毫不掩飾其國家保護主義的色彩。

當全球投資人聚焦在美國不分敵友的關稅政策衝擊、美俄重建對話關係中可能疏遠傳統民主自由盟友之地緣政治風險時,筆者也注意到中東波灣油元國家在國際市場關係的提升,如:1)美俄高層對烏克蘭停戰談判地點選擇在沙烏地阿拉伯首都;2)美國年初宣布準備成立主權基金時,中東主權基金已佔據全球前十大的一半名額;3)中國與中東最大經濟體沙烏地阿拉伯在2024年建立互掛ETF的公開市場投資渠道。

筆者在去年拜訪波灣時和不同投資機構及交易所交流,除了觀察到當地機構對科技創新的高度投資興趣,也對此區域對於市場轉型的務實態度印象深刻。如機構高層會直接在會議提出短期可立即合作事項、當場指派負責人員與交辦預期完成時程以利績效檢核,而非僅尋求備忘錄型式化的意向討論。

真心的市場是誰 你我都能體會

而沙烏地阿拉伯王儲默罕默德・沙爾曼在2016年推出「願景2030」的國家轉型計畫,從社會層面的逐步改革、經濟開放、基礎建設發展、國營事業私有化、環境永續性整合到主權基金積極參與私募市場相關投資等,皆體現到女權、娛樂、教育、觀光、金融服務、礦產、製造及醫療產業等快速的進展。筆者在利雅德時深刻感受到其市場動能,也就不意外其區域今日吸引著東西強權的關注。

過去民主和極權陣營的兩極化投資,也悄然隨著重商主義而重組。隨著過往國際盟友和對抗方可能隨時轉換位置,我們更應思考如何與東西交匯的波灣中立方進行實質雙向的投資交流,以確保除了掌握市場成長商機外,更可如張學友在《真心的朋友》唱到:「我願意敞開我心扉,真情的交會」,增加中立國友人互相投資依賴之情誼及未來國家安全談判不缺席的保障。

最後,在吸引中東主權基金資本長期興趣時,筆者認為除了以投資獲利為目標外,我們更需了解資產擁有方如何活化其公開市場的證券資產。唯有對接國內外資產互相出借和擔保品運用之效益,國際投資者才可能更有意願增加當地證券庫存以利後續使用。如電影阿拉丁的茉莉公主唱到:「A whole new world,a dazzling place I never knew」,期望市場改革能創造我們和中東的新世界。(作者任職於外商銀行,曾在亞太數家外銀及金融資訊業擔任管理層)

