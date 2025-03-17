〈財經週報-國際市場展望〉市場信心潰散 逢低分批布局中長線潛力市場

印度產業具多元健全且分散，有受科技股回落影響較低優勢。（路透）

■林庭樟

川普新政對美股造成劇烈波動，川普也表示，不排除今年會出現經濟衰退，引發市場對經濟衰退的擔憂，信心崩潰之下，美股大跌，拖累亞股走勢，惟美國基本面穩健，靜待市場信心回籠後，股市有望重啟上漲動能。

全球股市下修之際，也提供投資人進場布局具中長線潛力的市場，包括：美國、歐洲、日本、台灣及印度股票。

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關稅對景氣造成影響 但仍在可控範圍內

亞特蘭大聯儲經濟成長率下修美國第一季經濟成長預估，若觀察細項貢獻度的變化，主要是由淨出口所拖累，主要是受到2月28日美國先行經濟指標報告中，商品的月度進出口數據的影響，月增26%，反映出美國企業為規避關稅影響，搶先拉貨所帶來的需求動能。

究竟關稅是否會造成經濟衰退？關稅並非是川普的最終目標，以台積電承諾加碼投資美國後，加徵半導體關稅就沒有如期實施；對加拿大與墨西哥加徵關稅的動機可能是促使美加墨協定提前重新談判。而美加墨三國長期保持溝通，故關稅的實施應不會持續太久。

至於全面性關稅，根據PIIE研究，當川普全面性加徵關稅並不考慮報復性關稅，將使美國GDP在2026年下降0.36%，因此從現階段來觀察，川普關稅政策對景氣衝擊或許存在，但仍在可控範圍之內。

政策加劇美股波動 逢低分批建立部位

DOGE削減政府規模的力道與關稅帶來的不確定性，使市場信心近期較低迷，也都反映在情緒指標上；儘管如此，目前經濟層面尚未出現太大的變化，關稅確實對金融市場帶來擾動，且對投資人在量化評估上更加困難。雖然關稅不至於對經濟造成太大的打擊，但市場在這段共識形成時間內，美股波動肯定會加大，建議長線投資人可逢低分批建立部位。

歐洲今年漲勢優於其他主要市場，但自3月10日以來，隨美股下跌出現回檔，但我們持續對歐股抱持樂觀態度，主因來自其評價相對便宜且具成長潛力。

從政治角度看，德國與歐盟在川普壓力下，決定增加國防支出，這種涓滴效應將對經濟產生積極影響；除此，德國計畫放寬各州的財政限制，促進經濟發展。從經濟角度，這些政策變化將有助於提振市場信心，並為企業創造更有利的經營環境。整體來看，歐洲股市在未來仍具有良好的投資潛力。

印股具多項優勢 有望率先反彈

印度股市自去年9月開始走弱，近期受美國市場不確定性影響，波動也加劇，惟印度作為全球成長最快速的主要經濟體之一，在基本面與政策面加持下，具備吸引外資流入的條件。

印股經過一波修正後，評價接近長年平均，逐漸看到築底成形。未來若美元回落，外資回補印度股市值得期待，因印度產業具多元健全且分散，各產業皆有中長期發展動能與潛力，且受科技股回落影響較低等優勢。（作者為瀚亞投信海外股票部協理）

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