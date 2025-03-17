〈財經週報-台股盤勢解析〉輝達GTC本週登場 台股可望再點火

輝達GTC的登場將，可望帶來新一波AI發展的新契機，台股AI供應鏈再次迎來利多消息。（法新社）

■周書玄

護國神山台積電（2330）於上週一（3月10日）失守千元關卡，連帶影響加權指數表現萎靡，而美國總統川普的關稅政策連發也讓各國開始規劃關稅報復來予以反擊，使得市場仍壟罩不確定性的低迷中。不過輝達（NVIDIA）GTC的登場將帶來新一波AI發展的新契機，台股相關AI供應鏈有望一掃陰霾再次迎來利多消息。

關稅急轉彎 市場波動加劇通膨起

近期川普宣布針對美國所有的鋼鐵跟鋁進口徵收25%關稅，隨即加拿大則以對美國出口電力徵收25%附加費來反擊，此舉也使川普宣布針對加拿大鋼鐵跟鋁從原先徵收25%提升至50%。看似劍拔弩張情況下，短短一天內加拿大卻突然宣布暫緩徵收電力附加費，而川普政府也隨即收回提升至50%的決定，瞬變的關稅政策讓市場起伏不斷，尤其歐盟也對美國280億美元出口產品加徵關稅，勢必引來川普的報復，市場擔心美國通膨再起，美國消費者信心指數仍持續下滑趨勢。

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輝達GTC與自行車展登場 台股磨拳蓄勢待發

外界預期輝達將於GTC大會上發表最新GB300晶片，對比GB200晶片，GB300在客製靈活與可維護性上表現都更優異，且規格上的變化也將帶動新一波AI供應鏈的需求；而自行車展也將在台北登場，目前自行車庫存去化進入尾聲，自行車兩大龍頭巨大（9921）、美利達（9914）2月營收也較去年同期增長，因此在自行車庫存今年可望回到健康水準以及自行車展帶動新車銷售量下，全年營收看好優於去年。

近期市場操作上建議投資人可以鎖定記憶體、PCB、高股息類股，避開本益比過高族群，並逢低承接價值型類股，以期後續市場反彈。

（作者為富蘭克林華美基金經理人）

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