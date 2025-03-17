〈財經週報-熱門族群〉輝達GTC本週登場 光通訊族群聚光

受到GTC即將登場激勵，光通訊族群股價表現相對亮眼。（路透）

記者王憶紅／專題報導

輝達（NVIDIA）GTC技術大會本週將登場，光通訊族群上週受到GTC即將登場激勵，股價表現相對亮眼。市場人士表示，GTC大會預期發表GB300伺服器等新產品，而GB300的網路互連效率需求提升，未來800G光模組，甚至是1.6T光模組將成為市場主流，預期CPO（共同封裝光學技術）話題將在GTC後重新發酵，成為股市關注焦點。不過，台股近期震盪，追高風險也高。

光通訊族群上週以眾達-KY（4977）股價漲幅達5%最高，其次為華星光（4979）3.89%、波若威（3163）2%。

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眾達上週公告去年財報，每股稅後盈餘（EPS）3.28元，其中去年第四季單季EPS達2.04元，激勵股價走高。法人指出，眾達營運谷底已過，且去年第四季到今年第一季客戶光纖通道模組（Fiber Channel）產品需求逐漸回升，而應用於CPO的RLM（遠端雷射模組）產品已在測試驗證中，預期今年下半年到明年上半年放量出貨。

華星光新廠房 7月投產

華星光也受到財報創近9年新高激勵股價表現，華星光去年稅後盈餘5.33億元，年增20.6％，EPS為3.79元。華星光去年下半年打入新的CSP（雲端服務供應商）供應鏈，今年終端客戶可望從1家CSP客戶提升到2-3家，而既有客戶的訂單也會持續成長。目前模塊、連續光波雷射（CW Laser）產能利用率滿載，已依據客戶需求，增設無塵室、購買新廠房及購置設備，既有建築物的新無塵室今年3月投入生產，新購廠房6月底完成、7月投產。

波若威3月18日將召開法說會，市場預期將釋出好消息下，吸引法人進駐，外資上週買超960張，而投信更是連8買，上週買超1161張。波若威去年EPS5.75元，較前年的5.63元小幅增加。

另外，市場盛傳與台積電（2330）有合作的上詮（3363），2月稅後淨損300萬元，每股淨損0.04元，虧損較去年同期的0.12元縮小，累計今年前2月每股淨損0.04元，虧損幅度也較去年同期每股淨損0.38元縮小。

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