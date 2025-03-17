晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-川普2.0投資策略〉修正尚未結束 鄭立誠：短期保守、看基本面布局

2025/03/17 05:30

台股沒有大跌的條件，只是修正不會很快結束，可以保守一點因應，降低川普言論造成擾動風險。（中央社資料照）台股沒有大跌的條件，只是修正不會很快結束，可以保守一點因應，降低川普言論造成擾動風險。（中央社資料照）

記者魏錫賓／專題報導

美國總統川普發動的關稅戰襲捲而至，全球政經情勢隨之震盪；不過，國泰投信資深副總鄭立誠表示，目前台灣經濟仍有支撐、台股看來沒有大跌的條件，只是修正不會很快結束，在風險升高後，持股應朝基本面紮實的個股集中，相對保守的投資人在短期可以股、債各占一半平衡操作。

上市公司前2個月營收達6.75兆元，較前一年成長16.8%，繳出不錯的成績單；但在關稅混戰中，股市起伏明顯加劇。鄭立誠指出，川普的政策、想法，的確會影響市場情緒，可是台股的基本面並沒有變壞，經過最近幾個月的上下振盪，股市雖沒有之前那麼強勁，但也未明顯轉弱，近期的波動比較像是修正，只是因川普政策還未穩定，修正期可能要延續一段時間。

川普政策變化難測 宜股債各半平衡操作

在當前情況下，如何操作台股？鄭立誠表示，在關稅戰干擾下，還是以成長趨勢明確的AI相關類股為主軸，持股可往基本面比較紮實的股票集中，尤其是在漲多修正時，剛好可擇機買入；至於部分僅有題材、沒有獲利的股票，目前儘量少碰，即使跌深也不一定跟進，以避免下跌時，損失擴大。

雖然仍看好台股，不過，鄭立誠表示，美國4月若增課對等關稅，則金融市場對經貿對抗的調適可能更久，全球景氣也會受到影響，操作應更保守，同時要觀察國內景氣訊號、採購經理人指數（PMI）等指標，注意台灣景氣是否明顯轉弱，再調整投資內容。鄭立誠指出，美國政策的變化難測，可以保守一點因應，以股債各半投資，降低川普言論造成的擾動風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財