〈財經週報-川普2.0投資策略〉修正尚未結束 鄭立誠：短期保守、看基本面布局

台股沒有大跌的條件，只是修正不會很快結束，可以保守一點因應，降低川普言論造成擾動風險。（中央社資料照）

記者魏錫賓／專題報導

美國總統川普發動的關稅戰襲捲而至，全球政經情勢隨之震盪；不過，國泰投信資深副總鄭立誠表示，目前台灣經濟仍有支撐、台股看來沒有大跌的條件，只是修正不會很快結束，在風險升高後，持股應朝基本面紮實的個股集中，相對保守的投資人在短期可以股、債各占一半平衡操作。

上市公司前2個月營收達6.75兆元，較前一年成長16.8%，繳出不錯的成績單；但在關稅混戰中，股市起伏明顯加劇。鄭立誠指出，川普的政策、想法，的確會影響市場情緒，可是台股的基本面並沒有變壞，經過最近幾個月的上下振盪，股市雖沒有之前那麼強勁，但也未明顯轉弱，近期的波動比較像是修正，只是因川普政策還未穩定，修正期可能要延續一段時間。

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川普政策變化難測 宜股債各半平衡操作

在當前情況下，如何操作台股？鄭立誠表示，在關稅戰干擾下，還是以成長趨勢明確的AI相關類股為主軸，持股可往基本面比較紮實的股票集中，尤其是在漲多修正時，剛好可擇機買入；至於部分僅有題材、沒有獲利的股票，目前儘量少碰，即使跌深也不一定跟進，以避免下跌時，損失擴大。

雖然仍看好台股，不過，鄭立誠表示，美國4月若增課對等關稅，則金融市場對經貿對抗的調適可能更久，全球景氣也會受到影響，操作應更保守，同時要觀察國內景氣訊號、採購經理人指數（PMI）等指標，注意台灣景氣是否明顯轉弱，再調整投資內容。鄭立誠指出，美國政策的變化難測，可以保守一點因應，以股債各半投資，降低川普言論造成的擾動風險。

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