〈財經週報-川普2.0投資策略〉全球關稅戰開打 金價站穩3000美元不是夢

國際投資機構對2025年金價目標價

記者陳梅英／專題報導

金價已突破每英兩3,000美元，投資人可分批方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣。（路透）

儘管國際金價在2月中有一波較大幅度拉回，但川普關稅措施不可預測性高，全球關稅戰開打，各國央行持續增加黃金儲備，黃金不僅抗通膨，局勢不明下，黃金更是最佳避險財。黃金價格在14日盤中正式突破每盎司3000美元大關，創下歷史新高。專家認為，國際金價站穩每英兩3,000美元不難，不必預設高點，投資人「追金」只要把握波段操作原則，獲利可期。

台新金控首席外匯策略師陳有忠表示，雖然烏俄戰事因美國總統川普強力調停下露出和平曙光，但談判牽涉兩方實質利益，目前雙方還在拉扯中，能否順利和談還有變數；即使烏俄戰順利落幕，金價可能拉回，但目前大環境充滿變數，尤其川普關稅戰升級帶來保護主義興起的不確定性，加上近期美國諸多經濟數據表現不佳，一旦美國陷入停滯性通膨，更有利黃金走勢。

請繼續往下閱讀...

金價升破3000美元 切勿追高

最大關鍵還是美中對峙，若「美中握手言談，那可能就是金價最大利空」。陳有忠建議，不必對黃金高點設立目標價，3月14日金價突破每盎司3,000美元大關，創下新高後，下一波要站穩3,000美元大關不是太難，只是3,000美元一旦升破，就要懂得減碼，切勿追高，拉回碰到月線再進場，善用波段操作原則，才不會追高殺低。

第一銀行與台灣銀行也看好金價後市。一銀認為，短期雖因烏俄停火協議取得進展，地緣政治緊張局勢緩解抑制金價漲幅，但川普的「公平互惠計畫」聲稱旨在創造公平競爭環境加上對美國經濟前景的擔憂將使美元走弱，也將強化各國央行購買黃金而非美元的傾向，因此預期未來黃金價格有望延續偏多走勢。然而，仍應持續關注關稅產生的通膨效應及央行利率政策前景變化。

金價漲勢有望延續 投資人可逢低布局

台銀指出，川普新貿易政策對全球經濟帶來高度不確定性，避險資金湧入金市，推動國際現貨金價一路上漲至3,000美元歷史新高，但波段漲幅不小，加上美烏可望簽署礦產協議，並由美方協調啟動烏俄停火之下，短線獲利及部位調節賣壓帶動金價下跌至2,832美元近1個月低點，呈區間震盪整理。

展望後市，在預期各主要央行將持續降息、多國央行增加黃金儲備、美國關稅政策不確定性及美元走弱等因素下，有利金價延續上漲趨勢，下檔空間有限，投資人可留意逢低布局時機。

黃金為平衡資產配置的重要工具之一，長期持有可降低投資組合的波動度並提高收益，投資人可依投資屬性為積極型、穩健型或保守型的配置方式，利用國際黃金市場震盪整理時採分批方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法