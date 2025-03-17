〈財經週報-川普2.0投資策略〉川普關稅導致全球股債震盪 宜採防禦性策略

美國科技股、派息股股價兩樣情

編譯盧永山／專題報導

全球股市震盪，專家建議，投資人可買進派息股或黃金等安全資產來避險。（彭博）

美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國等3大貿易夥伴徵收關稅，又準備在4月2日起對所有貿易夥伴徵收對等關稅，並對鋼鋁等特定商品徵收關稅，引發全球股市震盪，市場對美股後勢轉為悲觀，並引發美債等多國債券遭拋售，殖利率持續走升，主因擔憂川普的關稅戰將引發全球貿易戰，並導致經濟成長放緩和通膨推高。面對全球股債市場波動加劇，專家建議，投資人可買進派息股（dividend stocks），或買進黃金等安全資產來避險。

川普行情退燒 科技股跌勢兇猛

高盛交易員加瑞特（Brian Garrett）發布報告指出，如果市場重新評估美國經濟成長展望，目前美國股市僅跌至第1波底部，未來可能出現6波修正，奉勸投資人不要急著進場。JM Finn倫敦投資辦公室負責人康利夫（Jon Cunliffe）則說，隨著川普重返白宮，股市波動性正在上升，且這種趨勢將會持續下去，這將創造出一種「風險規避」的市場環境。

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今年美股的「川普行情」已經退燒，自開年以來至3月6日為止，標普500指數下跌2.4%，蘋果和輝達等科技股與半導體股的跌勢更兇猛，那斯達克指數大跌6.4%，費城半導體指數重挫10.1%。去年在市場上因重押科技股而獲得豐厚報酬的投資，今年的表現就很糟；例如Roundhill Magnificent Seven主動型ETF今年至3月6日下跌10%。

與此同時，美國和多國國債遭到拋售，美國10年期公債殖利率在截至3月7日為止的1週上漲0.088個百分點至4.317%，中止連5週下滑走勢。德國10年期公債殖利率曾漲至2.863%，創2023年10月以來最高。日本10年期公債殖利率漲破1.5%，創2009年6月以來最高。

股價表現優於大盤 專家建議買進派息股

面對全球股債市場波動加劇，專家建議投資人採取防禦性策略，買進派息股。今年截至3月6日，標普500紅利優選指數（S&P 500 Dividend Aristocrats）計入股價波動和派息後的報酬率約3.5%，該指數的成分股市過去25年來都提高派息的公司，股價表現因此優於大盤。例如，可口可樂和嬌生（Johnson & Johnson）今年以來漲幅均超過10%。

一些基金經理人表示，未來幾個月這類久經考驗的股票和他們的定期派息可能會更加吸引人。愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）高級基金經理人賀夫（Jared Hoff）表示：「過去2年採取避險策略的投資人不多，目前有多種因素正將注意力重新拉回到我們這邊。」

除了派息股，投資人還湧向黃金等實體避險資產，逃離對經濟放緩較為敏感的小公司或金融股，帶動金價走高，目前金價已突破每英兩3,000美元，今年以來的漲幅超過10%。

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