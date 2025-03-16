焦點評論》部長天馬行空 官員瞎忙一場

經濟部長郭智輝（右）。（資料照）

記者林菁樺／特稿

在未經政策評估前，經濟部長郭智輝去年十月突然對外拋出菲律賓綠電輸台的想法，讓外界一頭霧水。郭部長的「快人快語」，不只此例，不僅常無端惹議，經濟部相關單位也只能苦往肚吞；菲國種綠電輸台報告費時半年後，送出多達二十一頁、其中僅八頁是關鍵的電力輸台相關評估，竟沒有揭露試算成本，看來是不敢與郭部長先前掛保證的每度四元來「直球對決」。

台菲電力合作起源自「呂宋經濟走廊」計畫，美方探詢我國是否有意願。但還沒正式盤點計畫內容，就被郭部長搶先「破梗」，而菲國種綠電輸台一出口，就讓郭部長在立法院遭到朝野立委質疑，隨即只能允諾半年內提出評估報告。

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郭部長在後續發言中，對綠電輸台依舊信心滿滿，且一再提及長距離線損對每度電影響不到一元，且菲國送電回台，組合成本「絕對不會超過四元」；但檢視最新出爐報告，因台菲海底地形複雜，且尚未實際探勘，不見海纜輸電的投資與成本效益相關分析，也沒有「解答」郭部長當初對外宣布的每度四元，是如何組合計算出來？

能源署、台電等相關幕僚忙了數個月寫報告，既要顧及部長顏面、也不能脫離現實，結論敢提的可行方向，是台商早有人插旗投資的太陽光電，而綠電輸台只論述尚未進入商業模式的電池船，可耐三千公尺深度的海纜產品甚至尚未問世；評估報告羅列一大堆難題，看來是委婉打了部長的臉。

經濟部幕僚更將相關報告提問ChatGPT，得到的解答是「短期不現實、長期有機會」；不現實的部長或許下次政策發言前，先問一下ChatGPT好了。

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