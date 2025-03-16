業界︰菲國也缺電 綠電輸台有三難

經濟部長郭智輝去年拋出赴菲律賓種綠電議題，台菲電力合作可行性報告在近日出爐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕「台菲電力合作評估報告」出爐，評估我國業者赴菲投資太陽光電廠可作為優先項目，事實上泓德能源、雲豹能源等均已赴菲投資光電。業界指出，赴菲國的誘因在於法規鬆綁、成本價差有競爭力等，但要將綠電輸台將面臨三個難題，包括菲國本身也缺電、難有餘裕輸台；其次，台菲電價有價差，賣給當地才有投資效益；而地緣政治風險才是隱形且最難計算的投資成本。

地緣政治風險 成本難計

經濟部「台菲電力合作評估報告」，盤點了菲國太陽光電、風力風電發展現況，光電因呂宋島平均年日照時數約一五六四小時，且北、中部仍有大片閒置土地，發電成本每度約二到三元；而菲國陸域風電開發量超過四○○MW，離岸風電還在起步階段，且水深六十到一○○米的「開發門檻較高」。

請繼續往下閱讀...

報告建議，菲國日照、土地、低成本等條件優異，在光電項目上較有競爭力，且菲國零售電價偏高，我國業者至菲國投資可走企業購售電協議（CPPA），直接供電給大用戶，或給當地企業、台商使用。

業者分析，發電成本確實約在每度二、三元，但菲國的零售電價偏高，住宅電價每度六．一七元、工業電價約四．九元，且當地仍欠缺綠電，「自身需求很高」，或可與大用戶、大企業直接洽談CPPA，加上菲國二○二二年後鬆綁法規，外資投資光電可持有一○○％股權，不只台灣，包括美國、中東基金等都已插旗菲國光電市場。

菲電價售價比我國高

但對菲國輸電回台，不論是透過海纜或電池船，業者都不樂觀。業者坦言，技術上長期一定能克服，但要砸多少成本投資，是政府還是民間、或是官方帶頭組隊，都還不明朗，而民間又有多少股東願冒險，光是董事會就很難過關；且菲國自己也缺電，加上菲國電價售價比我國來得高，投資講求效益，誰又願意低價賣電給台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法