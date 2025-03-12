台電︰我住宅電價3年僅漲7.1% 遠低於法、韓漲幅

台電昨重申，烏俄戰爭導致國際燃料價格大漲，我國住宅電價近3年僅漲7.1％，遠低於核電大國法國的37％與韓國的49％，盼立法院能支持預算撥補。（資料照）

各國皆採補貼或電價調整

〔記者林菁樺／台北報導〕在野黨不斷質疑台電虧損是來自能源政策錯誤。台電昨重申，烏俄戰爭導致國際燃料價格大漲，國際電業都受到衝擊，我國住宅電價近三年僅漲七．一％，遠低於核電大國法國的三十七％與韓國的四十九％；而各國皆採取「直接補貼」，或電價「適度調整」等多元措施因應，台電仍盼立院支持預算撥補。

日財政補貼5500億 法補貼7000億

台電指出，戰爭影響燃料價格是全球性的現象，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，包括法國民生與工業電價累計調幅分別達三十七％與一三九％；核能占比遠比台灣更高的韓國，同樣調高四十九％與八十七％。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅七．一％。

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台電指出，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔，以台電這幾年補助為例，二度增資共二五○○億元，疫後條例補助五百億元，合計達三○○○億元；而在二○二二年至二○二四年間，日本補貼約新台幣五五○○億元，法國補貼約新台幣七○○○億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為減緩燃料價格飆升衝擊的重要配套作法。

預算撥補電價是補貼全民

台電表示，若比照韓國當年電價收費，這三年共可獲利約一四○○億元，但我國為維持物價穩定，採取緩漲電價的政策，電價未足額反映成本，並以編列預算的方式撥補民生電價未調足的差額，相關措施實為補貼全民，盼立委支持預算撥補。

根據台電財務，至今年一月底的累虧達到四三二六億元，今年若完全不漲電價，要再虧四五○到五○○億元左右，到今年底的累虧就會逼近四七○○億元，到今年一月底負債比已逾九十三％；行政院長卓榮泰昨也說明，預算若無法撥補，台電只能以舉債或再調漲電價因應財政上的困難，但幾無舉債空間。

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