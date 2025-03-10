〈財經週報-熱門族群〉台積電投資美千億美元 半導體廠務工程樂透

台積電持續海內外擴產，半導體無塵室與廠務工程供應鏈廠商接單商機熱延續到明年。（資料照）

記者洪友芳／專題報導

護國神山台積電（2330）宣佈加碼投資美國千億美元（約新台幣3.3兆元），台灣投資計畫不僅強調不變，甚至還需找地擴產。台積電持續海內外擴產，對半導體無塵室與廠務工程供應鏈廠商是營運利多，預估接單商機熱將會從今年延續到明年之後。

台積電宣佈擴大美國投資，引發各界擔心台灣擴產恐會縮減的疑慮，台積電董事長暨總裁魏哲家立刻赴總統府出席記者會釋疑，強調美國投資計畫不會影響台灣擴產，台灣正在蓋11條產線仍不夠，還需拜託賴總統幫忙找地擴產。

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台積電在台灣積極擴產，持續建廠中的包括竹科寶山與高雄2奈米廠、南科與嘉科的先進封裝CoWoS廠等；美國亞利桑那廠第二座廠正建廠中，德國德勒斯登合資廠也啟動建廠，日本熊本第二座合資廠預計今年動土興建。

人工智慧（AI）已視為產業發展趨勢，台積電挾先進製程結合先進封裝CoWoS獨霸全球，通吃AI訂單，今年資本支出上看420億美元並創新高，美國繼先前規劃投資650億美元後，又加碼千億美元，法人預估台積電明後年資本支出恐高達500億美元以上。

台積電資本支出皆根據客戶需求規劃，為了滿足客戶對5G、AI與高效能運算HPC等晶片產能需要，高比例資本支出用在投資先進製程，例如今年資本支出70%將用在擴增先進製程產能，10%-20%用在增加先進封裝、光罩等產能。

無塵室與廠務工程廠商包括漢唐（2404）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、矽科宏晟（6725）、和淞（6826）、漢科（3402）、銳澤（7703）、信紘科（6667）等，皆是台積電建廠的供應鏈廠商，加上台積電轉投資世界先進（5347）、精材（3374）也擴產，預估各家今年與明年接單商機將增多。

不過，供應商隨著台積電到海外投資建廠，因海外建廠效率不如台灣，成本也較高，供應商要付人事管銷成本也高，致使有的公司認列營收時程會延緩，毛利率也會下滑，投資人須多比較各家財報。

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