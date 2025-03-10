晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉川普時代的台股投資生存術：低波動多重資產配置策略

2025/03/10 05:30

川普揮舞關稅大棒，股市波動加劇。如何在抵禦短期波動的同時，也追求長期穩健增值，成為投資人最為關注的課題。（彭博）川普揮舞關稅大棒，股市波動加劇。如何在抵禦短期波動的同時，也追求長期穩健增值，成為投資人最為關注的課題。（彭博）

■洪欣如

一向以「關稅人」稱號自豪的川普重返白宮後，揮舞關稅大棒，迅速推動一系列關稅加徵新制，政策與外交動作的反反覆覆，如川劇變臉，讓全球金融市場神經緊繃，股市波動加劇！身處複雜國際環境，如何在抵禦短期波動的同時，也追求長期穩健增值，成為台股投資人當前最為關注的課題。

在當前局勢下，台股高股息股票與台灣可轉債因其低波動特性和穩定收益潛力，成為相當理想的投資選項。

台股高股息股票：穩定收益與抗跌能力兼具

台灣作為全球人工智慧（AI）產業重鎮，正搭上高速成長列車。根據彭博資訊調查，市場預期2025和2026年上市企業每股盈餘可維持16%和13%的雙位數成長。

當企業獲利強勁，配息自然大方，台股配息金額有望再創高峰，而台股高股息股就像金雞母，不僅能提供源源不絕的現金流，更能在市場逆風時展現超強抗跌力。如果投資人能進一步挑選優質且低波動的高息股票，還能在震盪市況中提供更好的防禦性，打造進可攻、退可守的股票組合。

台灣可轉債：靈活平衡風險與回報

除了高股息股票，台灣可轉債也是低波動投資策略的重要一環。可轉債結合了股票的增值潛力與債券的固定收益特性，隨漲抗跌的走勢，讓投資人在市場震盪時也能靈活應對。觀察台灣可轉債指數，自2013年以來累積漲幅213.39%，年化報酬率也有10.23%的好表現，且年化波動率僅有4.04%，長期表現相當穩健。

近年台灣可轉債市場規模不斷成長，成交金額從2019年的新台幣1,800億元， 在2024年已來到近5,000億元。交易活絡度的提升，也創造絕佳的切入機會。

低波多重資產配置，打造安心投資防護罩

面對川普的關稅政策及全球市場變數，近期投信業者開始將旗下的多重資產主題產品列為主打方向，而位居台股基金規模雙雄之一的統一投信，也主推低波多重資產基金，拉開今年台股主動型基金的IPO募集序幕。

台股投資人除了布局選擇高股息股票及可轉債之外，如果能再加上目前殖利率接近金融海嘯以來高點的海外債券，掌握其避險功能並鎖定收益，打造完整的投資防護罩，有效降低風險，在波動中也有機會穩健獲利！

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財