〈財經週報-投資觀點〉川普時代的台股投資生存術：低波動多重資產配置策略

川普揮舞關稅大棒，股市波動加劇。如何在抵禦短期波動的同時，也追求長期穩健增值，成為投資人最為關注的課題。（彭博）

■洪欣如

一向以「關稅人」稱號自豪的川普重返白宮後，揮舞關稅大棒，迅速推動一系列關稅加徵新制，政策與外交動作的反反覆覆，如川劇變臉，讓全球金融市場神經緊繃，股市波動加劇！身處複雜國際環境，如何在抵禦短期波動的同時，也追求長期穩健增值，成為台股投資人當前最為關注的課題。

在當前局勢下，台股高股息股票與台灣可轉債因其低波動特性和穩定收益潛力，成為相當理想的投資選項。

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台股高股息股票：穩定收益與抗跌能力兼具

台灣作為全球人工智慧（AI）產業重鎮，正搭上高速成長列車。根據彭博資訊調查，市場預期2025和2026年上市企業每股盈餘可維持16%和13%的雙位數成長。

當企業獲利強勁，配息自然大方，台股配息金額有望再創高峰，而台股高股息股就像金雞母，不僅能提供源源不絕的現金流，更能在市場逆風時展現超強抗跌力。如果投資人能進一步挑選優質且低波動的高息股票，還能在震盪市況中提供更好的防禦性，打造進可攻、退可守的股票組合。

台灣可轉債：靈活平衡風險與回報

除了高股息股票，台灣可轉債也是低波動投資策略的重要一環。可轉債結合了股票的增值潛力與債券的固定收益特性，隨漲抗跌的走勢，讓投資人在市場震盪時也能靈活應對。觀察台灣可轉債指數，自2013年以來累積漲幅213.39%，年化報酬率也有10.23%的好表現，且年化波動率僅有4.04%，長期表現相當穩健。

近年台灣可轉債市場規模不斷成長，成交金額從2019年的新台幣1,800億元， 在2024年已來到近5,000億元。交易活絡度的提升，也創造絕佳的切入機會。

低波多重資產配置，打造安心投資防護罩

面對川普的關稅政策及全球市場變數，近期投信業者開始將旗下的多重資產主題產品列為主打方向，而位居台股基金規模雙雄之一的統一投信，也主推低波多重資產基金，拉開今年台股主動型基金的IPO募集序幕。

台股投資人除了布局選擇高股息股票及可轉債之外，如果能再加上目前殖利率接近金融海嘯以來高點的海外債券，掌握其避險功能並鎖定收益，打造完整的投資防護罩，有效降低風險，在波動中也有機會穩健獲利！

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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