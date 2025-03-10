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〈財經週報-大老闆談關稅戰〉台積電董事長魏哲家︰AI加速器營收將再倍增

2025/03/10 05:30

台積電將在美國新增投資1,000億美元，台灣11座廠不受影響。（美聯社）台積電將在美國新增投資1,000億美元，台灣11座廠不受影響。（美聯社）

護國神山台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家展望產業前景及自家營運，他認為AI需求持續強勁，台積電今年在AI加速器營收將再倍增，將是帶動業績成長主要動能，全年營收以美元計算，可望成長24%至26%，營運表現優於半導體業水準。

台積電先進製程領先全球，幾乎通吃AI訂單，魏哲家看好今年AI需求持續強勁，去年AI加速器貢獻公司營收年增達2倍之多，預估今年將可再年成長1倍，2024年到2029年AI加速器營收年複合成長率將接近45%，將是今年與未來幾年台積電成長主要動能。

籲政府協助取得廠房用地

他並指出，今明兩年，台積電所有產能都已經被客戶包走，完全供不應求，後年也有產能已被客戶預訂，台積電在美國新增投資1,000億美元，台灣今年計畫投資的11座廠不受影響，產能仍然不足，希望政府能協助取得廠房用地，繼續投資。

為了滿足客戶對5G、AI與HPC等晶片的需求，台積電規劃今年資本支出達380-420億美元，較去年298億美元增加約28-41%。其中，70%將用於先進製程，10-20%投入特殊製程，10-20%為先進封裝、光罩等產能，業界預期將帶動半導體供應鏈包括設備、材料等商機增多。

（記者洪友芳）

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