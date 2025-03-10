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〈財經週報-大老闆談關稅戰〉關稅戰燒向全球 大老闆看好AI商機

2025/03/10 05:30

美國關稅戰激化全球經濟的不確定性，但AI浪潮將為各產業帶來更多商機。（法新社）美國關稅戰激化全球經濟的不確定性，但AI浪潮將為各產業帶來更多商機。（法新社）

記者楊雅民／專題報導

2025年伊始，美國發動的關稅戰激化全球經濟的不確定性，台灣外銷產業龍頭大老闆普遍擔憂關稅戰引爆全球經濟不景氣，市場萎縮的效應；但一致認為AI（人工智慧）浪潮將為各產業帶來更多商機。

1月製造業景氣信號值 轉為低迷黃藍燈

最新出爐的1月台經院製造業景氣燈號，因春節工作天數減少，且傳產需求疲軟，加上川普提高美國進口關稅，加劇全球經濟不確定性，製造業廠商對1月景氣看壞比重增加，1月製造業景氣信號值由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

鴻海（2317）董事長劉揚偉就表示，2025年真正影響比較大的是美國課徵新關稅可能加劇全球經濟的不景氣，進而造成整體市場萎縮。

世界先進（5347）董事長方略則指出，美國總統川普上任後，包括關稅政策、301條款，美中地緣政治的競爭會被激化或緩和，都將影響全球經濟狀況，全球充滿很多不確定性，但今年全球GDP成長和去年差不多，預期2025年半導體業景氣將溫和成長。

全球自行車大廠巨大（9921）董事長劉湧昌表示，國際間地緣政治、關稅壁壘、戰爭衝突以及疫後自行車面臨高庫存的壓力，他形容現階段的局勢是自行車產業過去20年來絕無僅有的挑戰。

他說，美國總統川普要出什麼招很難預測，巨大的經營哲學是「養魚哲學」，多養一點魚，多一點釣竿，挑戰來了，籌碼比較多。他舉例，2005年起中國人民幣開始波動、2008年全球爆發金融海嘯，巨大一步步挺過去迎接的又是健康的反轉。

AI趨勢 將續帶來更多市場機會

但不論是科技業或傳產業大老闆都一致認為，AI經濟時代來臨，無所不在的AI趨勢將持續帶來更多的市場機會。

IC設計龍頭聯發科（2454）執行長蔡力行便指出，看到DeepSeek後，對AI發展感到更加樂觀與正面，無所不在的AI趨勢將帶來更多的市場機會；華碩（2357）董事長施崇棠則喊出將以全方位AI公司為目標。

統一（1216）董事長羅智先也直言，AI已經開始逐漸改變大家的做事方式和生活型態，統一集團為打造全通路的生活品牌，未來仍將持續伺機投資相關產業。

觀光旅遊業對今年的景氣則不悲觀，雄獅旅遊（2731）董事總經理黃信川表示，國際旅遊強勁復甦，航空公司亦積極新增航點，日本和歐洲旅遊需求將持續熱絡。

全球局勢詭譎多變 景氣難以預判

各產業大老闆普遍認為，今年全球局勢的詭譎多變只會讓經濟景氣更加難以預判，企業面臨多變的局勢，只能靈活應變，把挑戰變機會。

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