耗水費減半6月結束 水價檢討4月出爐

水價檢討將在4月出爐，聚焦於4級制調整到7級，以及採分級銷售。（資料照）

擬4級制調整到7級、分級銷售

〔記者林菁樺／台北報導〕為促進用水大戶節水，枯水期間每度三元的耗水費在二○二三年上路，當初訂定的三年「減半徵收緩衝期」將於今年六月底到期，即今年十一月起至明年四月的枯水期間將恢復全額徵收；而水價報告仍由台水檢討中，將在四月出爐，方向聚焦於四級制調整到七級，以及採分級銷售。

經濟部二○二三年一月六日發布耗水費徵收辦法，對枯水期單月用水量超過九千度的用水大戶開徵耗水費，但給予「緩衝期」進行節水設備投資，到今年六月三十日前，耗水費得減半收取。

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經濟部也針對九十六個行業別設定用水回收率，若達到公告標準，每度費率可由三元降至二元或一元。

以積體電路製造業為例，回收率介於五十％到八十五％，若回收率超過八十五％、費率每度一元，但低於五十％、每度三元，介於區間就是二元；用水大戶若用再生水或海淡水、投資節水設備等，最多還有六成減免優惠。

首期上路時只徵收兩個月時間，實際徵收金額約二．三億元，去年是有完整的季度，徵收金額達四．○五億元。

水利署官員指出，耗水費「減半徵收緩衝期」將在今年結束，也就是下半年開始計算，明年收費時就沒有減半優惠，但用水回收率基準、相關優惠都沒有變動。

大戶節水意識拉高 用水量下降

水利署統計，耗水費上路第一年回收率達標的業者有六十五家、隔年增加到一○三家，代表廠商節水意識拉高。前二十大耗水產業合計單月用水量也有下降趨勢，從月均用水量四三四○萬噸降到四○二八萬噸。

經濟部正在檢討「水價合理化」，但此時耗水費減半徵收緩衝期結束，外界擔憂對用水大戶帶來壓力，恐也影響費率調整。水利署強調，耗水費只是減半徵收結束，其他優惠維持，與水價檢討不衝突；而水價報告仍由台水檢討中，預估四月出爐。

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