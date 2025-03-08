運價連8跌 美西線貼近成本

運價連8跌。（長榮提供）（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1436.3點，較上週下跌78.99點，跌幅5.2%，為連8跌。在運價指數持續走跌下，市場人士表示，目前美西線的價格幾乎接近成本價，因此船商計畫4月漲價，但若無法順利漲價成功，則船商、客戶的美國長約簽約期恐將拉長。

貨櫃三雄 下週公布股利

貨櫃三雄下週將公布去年財報以及配股政策，受到高殖利率想像空間，以及美國政府擬對中國建造的船舶、中國航商船隻徵收每次入港50-150萬美元的港口費，貨櫃三雄可望受惠的帶動下，昨日股價逆勢上漲，漲幅介於1.63-2.71%。

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航商表示，美國對中國船舶增收港口費的政策若落實，預期短期內，在船商將成本轉嫁給貨主下，恐推升運價走揚。

最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1582美元，週跌幅6.5%；遠東到地中海運價每TEU為2517美元，週跌幅2.9%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2291美元，週跌幅7.6%；遠東到美東每FEU為3329美元，週跌幅5.1%。近洋線的遠東到東南亞每TEU較上週下跌2美元，達439美元，週跌幅0.4%。

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