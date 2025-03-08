台積電不會成美積電》經長︰台美先進製程落差42個月

經濟部長郭智輝昨受訪指出，台積電美國設廠將移植「台灣經驗」，且台美的先進製程至少會有四十二個月的時間落差。（記者塗建榮攝）

台積電美國設廠 移植台灣經驗

〔記者林菁樺、劉宛琳、林欣漢、陳政宇／台北報導〕經濟部長郭智輝昨接受廣播節目專訪時透露，台積電美國設廠將移植「台灣經驗」，且台美的先進製程至少會有四十二個月的時間落差；而川普揚言取消晶片補助，對台積電而言只是恢復原點、更不利的是對手英特爾。

被問到台積電此次赴美投資是否有先告知，郭智輝直言「沒有」；經濟部則補充，台積電事前仍有充分與政府高層互動溝通。

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川普嗆取消晶片補助 對英特爾更不利

郭智輝表示，美國的晶片法案確實很吸引人，但對有錢有能力的台積電而言，要的是「公平對待」。尤其英特爾在晶片法案補助八十五億美元，多過台積電的六十六億美元，「拿掉補助是恢復原點，事實上是對手（英特爾）更不利」。

郭智輝強調，美國廠的先進製程仍會與台灣「有明顯落差」，台灣二奈米已量產，而美國蓋廠、設備裝機、測試量產到大量生產，估也要耗時四十二個月，約三年半的時間，在這段時間，台灣又前進次世代。他指出，美國目前生產四奈米，無論到三奈米或二奈米都要「台灣經驗」，做到最好再去；美國廠要做到獲利，且先進製程會到多少，也要看市場需求，畢竟差距一個世代的設備金額是相當可觀。

另台灣去年對美貿易順差已增至七三九億美元，排在第六名。他坦言，美國貿易平衡策略不會改變，但目前沒感受到關稅壓力，或可擴大採購石油、天然氣、發電機、農產品等來解決；而台灣對美主要出口品項包括伺服器、藥品、汽車零組件、IC晶片等，則要盡量分散生產基地與市場，例如台灣或墨西哥等地生產銷美的伺服器，可調整赴美設廠。

搶蹭熱度 藍營提案要政院專案報告

原本集中攻防總預算案與《財政收支劃分法》覆議案的立法院，因台積電擴大對美投資，國民黨黨團臨時借題發揮，昨提案要求行政院進行專案報告，已在立法院院會逕付二讀並交付黨團協商。

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