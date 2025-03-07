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毀諾中止晶片法案 美朝野議員不挺

2025/03/07 05:30

美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨廢除規模逾五二○億美元的「晶片法案」，但遭到國會議員的拒絕。（美聯社資料照）美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨廢除規模逾五二○億美元的「晶片法案」，但遭到國會議員的拒絕。（美聯社資料照）

民主黨參院領袖舒默︰川普要求將失敗

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨廢除規模逾五二○億美元的「晶片法案」，但遭到國會議員的拒絕。彭博報導，參與該法案協商的民主黨聯邦參議院領袖舒默五日預測，川普的要求將會失敗；支持該法案的共和聯邦參議員楊恩（Todd Young）則對川普的言論感到驚訝，他預計美國政府將繼續運作該計畫。

共和黨議員預料 計畫將續運作

舒默表示，「晶片法案」對於美國在科技與人工智慧（AI）領域領先世界，以及將高薪製造業工作帶回美國至關重要。

這項半導體補貼計畫獲得美國兩黨支持，前總統拜登在二○二二年八月簽署立法，帶動了台積電和英特爾等半導體公司的四千多億美元投資。

川普四日在國會演說時，呼籲廢除「晶片法案」補貼，強調「你們（通過）的晶片法案是很糟糕的政策」，懇求聯邦眾議院議長強生廢除該法案，用剩餘的資金來償還國債或其他有意義的用途。

舒默表示，許多晶片工廠正在興建，已為美國帶來好處，且一些晶片工廠已經拿到了補貼，如果川普成功取消補貼，這些建廠計畫可能面臨風險；「這就是該法案得到美國兩黨支持的原因，我相信參議院中絕大多數人都希望保留它」。

共和黨聯邦參議院財政委員會主席柯瑞柏（Michael Crapo）五日表示，他願意對「晶片法案」進行一些調整，但反對全面廢除。

同黨的參議員楊恩指出「晶片法案」是「我們這個時代最偉大的成就之一」，並表示在承諾支持川普提名的內閣官員候選人之前，他已在公開和私下獲得這些提名人的保證，他們將繼續執行「晶片法案」；他說：「我期望政府會繼續支持這項攸關供應鏈韌性和國家安全的計畫，如果隨著時間的推移需要轉向不同的模式，我對此持開放態度。」

民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）表示，他將密切關注川普政府實施該法案的工作，確保不會扣留任何補貼。

小檔案》晶片法案

為提升美國國內半導體生產和研發，美國前總統拜登在2022年8月簽署「晶片及科學法案」（簡稱晶片法案），該法案的總預算高達2800億美元，其中撥出逾520億美元用作直接的財政補貼，提供半導體製造商在美國建廠研發和生產晶片，目的是減少對亞洲晶片的依賴。

包括台積電、三星電子、英特爾和美光科技等都是晶片法案的受益公司，這些公司與美國商務部達成具有法律效益的協議，分別獲承諾補貼66億美元、47.45億美元、78.6億美元和61億美元，並已宣布或開始在美國興建半導體製造設施。（編譯盧永山）

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