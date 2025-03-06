出口強碰美關稅 中盼消費撐5％成長

中國將今年經濟成長目標設定在5％左右，承諾推出更多財政刺激措施，以加劇支持消費，並對與美國貿易戰衝擊提供緩衝。（歐新社資料照）

推更多財政措施 刺激消費

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國將今年經濟成長目標設定在五％左右，承諾推出更多財政刺激措施，以增加支持消費，並對與美國貿易戰衝擊提供緩衝。根據統計，中國總理李強昨在中國全國人大開幕式的演說中，共三十一次提到「消費」，較去年的二十一次大幅增加。

李強演說中警告，「世界百年變局加速演進」，日益複雜嚴峻的外部環境可能對中國貿易、科學與技術領域造成更大衝擊。

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路透報導，在房市持續低迷與房地產開發商的崩解造成中國經濟越來越脆弱之際，美中不斷加劇的貿易戰正威脅中國經濟成長的主力引擎，亦即龐大的工業體系，中國官員面臨只能刺激消費，來對抗通縮、降低對出口以及投資成長的傳統倚賴模式。

國泰君安分析師說，李強報告中，三十一次提到「消費」，「科技」提到二十八次，較二○二四年的二十六次略升。

龍洲經訊分析師Tilly Zhang說，「這是第一次將促進消費提升為二○二五主要任務的重中之重，取代了科技的通常地位，這不是之前的工業政策的轉向，而是追求更平衡的宏觀經濟框架」。

李強提出的國務院工作報告中，今年中國經濟成長目標設定在五％左右，赤字率提高一個百分點達四％，為逾三十年最高水準。另超長期特別國債達一．三兆人民幣，較去年增加三千億人民幣；地方政府專項債四．四兆人民幣，從去年的三．九兆人民幣增加，皆創歷史高點，合計今年中國新增政府債務規模達十一．八六兆人民幣。

中國也計畫籌資五千億人民幣，向主要國有銀行注資。分析師表示，該債務與支出規模只能在關稅衝擊提供緩衝；澳盛銀行分析師說，「如果成長動能受貿易爭端影響，預料中國當局將在年中調整預算」。

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