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認了關稅干擾經濟 川普︰可接受

2025/03/06 05:30

美國總統川普說，關稅是為了讓美國再度富裕，讓美國再度偉大。可能會有些干擾，但我們可以接受，干擾不會有太多。（法新社資料照）美國總統川普說，關稅是為了讓美國再度富裕，讓美國再度偉大。可能會有些干擾，但我們可以接受，干擾不會有太多。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，坦承他的全面關稅措施生效後，可能會出現「調整期」，但捍衛他重塑美國經濟的努力，認為儘管經濟出現一些「干擾」，但美國的成長動能已經回來；紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則警告，關稅可能推高通膨。

川普在破紀錄的冗長演說中表示：「關稅不僅是關於保護美國的就業，也是關於保護我們國家的精神；關稅是為了讓美國再度富裕，讓美國再度偉大，而且這正在發生，發生得相當快。可能會有些干擾，但我們可以接受，干擾不會有太多。」

川普強調，他正在採取措施，解決消費者持續的擔憂，包括從雞蛋到能源的成本，同時擴大關鍵產業，並稱他的政府背負了前任總統拜登的通膨惡夢，他的政策可以幫助經濟反彈。

但最新數據顯示，美國經濟面臨新的壓力，包括製造業活動停滯、通膨加劇、消費者信心下降，股市表現落後其他國家。

Nationalwide Mutual Insurance公司首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）表示，美國和貿易夥伴你來我往的關稅行動，一整年下來可能使美國GDP（國內生產毛額）成長率下降一個百分點，並推高通膨○．六個百分點。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，他預計關稅將加劇通膨，將在今年晚些時候看到其中一些影響；但他強調經濟將如何因應川普的徵稅，存在很大的不確定性。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則說，他所在地區的企業（包括汽車製造中心底特律）告訴他，長期關稅將迫使他們提高價格。

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