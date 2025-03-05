機器人產業商機無限 達明、能率擴大耕耘

達明總經理陳尚昊表示，人工智慧技術的擴大導入成為公司重要的利基點。（達明提供）

〔記者方韋傑、張慧雯／綜合報導〕機器人產業蓬勃發展，廣達（2382）集團旗下達明（4585）看好未來成長空間；能率集團也決定投資美國機器人公司Mantis Robotics約200萬美元（新台幣6500萬元）、取得逾5%股權。

達明總經理陳尚昊昨日表示，人工智慧（AI）技術的擴大導入是公司重要的發展利基點，從全球市場占有率的角度來看，達明還有良好的成長空間，將透過不斷專注於推進協作型機器人在工業標準製程產線的運作能力，配合長期客戶，共同穩定成長。

請繼續往下閱讀...

達明攜手客戶 發展軟硬整合

陳尚昊觀察，許多企業原先專注於工業機器人，現在逐漸嘗試切入協作型機種領域，而市場上也開始興起各種AI大語言模型，達明於專業市場領域內累積大量數據，逐年強化瑕疵檢測、焊接等工業標準製程功能，同時攜手客戶改善精準度，發展軟硬整合的解決方案，由此可見，公司既有的基礎優勢不會輕易被追趕。

能率獲Mantis Robotics逾5%股權

看好未來機器人事業，能率集團昨日宣布，旗下包括能率創新（5392）、佳能（2374）、IKKA-KY（2250）及能率亞洲基金共同攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics約200萬美元、取得逾5%股權。

能率集團指出，除投資外，佳能也接獲Mantis Robotics的近接（近距離接觸）感測器訂單初期約300套，能率創新不排除代工組裝Mantis Robotics機器人手臂，同時，集團也計畫代理Mantis Robotics的機器手臂於台灣及日本銷售。

能率表示，Mantis Robotics是投入物理AI的先行者，致力於新世代工業機器人及自動化關鍵軟硬體產品開發，創始團隊來自美日知名工業機器人大廠與矽谷科技龍頭公司，亞馬遜（amazon）也是股東之一。能率集團表示，未來Mantis Robotics更計畫投入發展人型機器人生產開發，而能率也將協助開發，並供應重要零部件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法