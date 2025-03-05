台積電再投資美國3.3兆元 川普：中國若侵台將是災難

台積電董事長暨總裁魏哲家（中）昨在白宮與川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元；圖右為美國商務部長盧特尼克。（路透）

美國史上最大單項外國直接投資

〔記者洪友芳、編譯盧永山／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家三日與美國總統川普，在白宮共同宣布將在美加碼投資一千億美元（約三．三兆台幣），擴大投資興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，這將是美國史上最大的單項外國直接投資案。川普被問到若中國試圖孤立或拿下台灣時強調，若中國侵略台灣「將是場災難」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。

在美打造晶片「關乎國家安全」

台積電擬在原有六五○億美元投資外再新增千億美元；川普強調，「我們必須能夠在這裡打造我們需要的晶片和半導體，對我們而言，這是一個關乎國家安全的問題。」

請繼續往下閱讀...

台積電指出，擴大投資預計未來四年陸續完成生產或動土，可提供約四萬個營建工作機會，並在先進晶片製造與研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會；預計未來十年，可推動亞利桑那州與美國各地超過兩千億美元的間接經濟產出。

魏哲家說，回顧二○二○年，由於川普總統的願景和支持，台積電開始在美國設立先進晶片製造的旅程，這項願景現已成真。

台積電表示，亞利桑那州晶圓廠占地一一○○英畝，現聘有三千多名員工，去年底開始量產；此次擴大投資將增加美國生產先進半導體技術，先進封裝投資也將完善美國國內AI供應鏈。

《Newsis》等韓媒報導，台積電搶先宣布加碼美國投資，恐讓三星電子、SK海力士等韓企進退兩難；南韓半導體與顯示器技術學會會長朴在根認為，若台積電在美興建五座半導體廠，將足以承接美國資訊科技業所有訂單，「對三星電子來說，不是個好消息」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法