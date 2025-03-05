川普簽署行政命令 再加徵10%／美增課關稅至20% 中反制無力

美國將中國進口商品加徵十％關稅提高至二十％，四日起生效。圖為美國長堤港堆滿進口貨櫃。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普三日簽署行政命令，因為北京當局未能解決毒品芬太尼非法貿易問題，決定將原本中國銷美商品加徵十％關稅提高至二十％，四日起生效。這將使中國銷美商品的平均關稅稅率升至三十三％，不少中國企業已感受到關稅之痛。儘管北京當局隨即祭出反制措施，卻顯得虛弱無力，對美國的影響不大。

野村證券分析師陸挺表示，加徵二十％關稅後，中國銷美商品的平均關稅稅率將升至三十三％；川普一月二十日上任前，中國銷美商品的平均關稅稅率為十三％。

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中國廠商︰又被加徵10％ 痛苦加倍

華爾街日報報導，許多中國製造商表示，他們承受得住川普二月一日加徵十％關稅的影響，但再加徵十％關稅，意味著他們的痛苦將加倍。

川普的關稅計畫讓中國大型製造商加速將生產轉移到海外，尤其是東南亞。在廣東佛山的製造業從事顧問工作的Huo Ken表示，資源有限的中國小型製造商陷入困境，因為沒有能力轉往東南亞進行大規模投資，美國發布最新關稅後，他的微信上充斥著當地企業主表達困惑和恐慌的訊息。

儘管北京當局對美國的新關稅措施採取反制行動，包括對美國十幾項農產品加徵關稅，將十五家美企列入出口管制清單，十家美企列入不可靠實體清單，以及向世貿組織（WTO）投訴。

中拿美企與美農產開刀 影響低落

但檢視十家列入不可靠實體清單的美企名單，有八家與去年九月宣布的制裁名單重複，分別是特科姆公司、搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司，顯示北京當局已很難找到可制裁的美企。

此外，北京將對美國農產品加徵關稅，但中國自美國進口的農產品從二○一八年以來就不斷下滑，過去兩年更分別年減十四％和二十％，此舉對美國農產品出口商和農民的影響降低。

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