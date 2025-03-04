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徐旭東：看好AI賦能 遠傳持續創新成長

2025/03/04 05:30

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳要不斷創新成長，因為科技變化太快了，期待新的一年遠傳能挑戰新的高峰。（遠傳電信提供）遠傳董事長徐旭東表示，遠傳要不斷創新成長，因為科技變化太快了，期待新的一年遠傳能挑戰新的高峰。（遠傳電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳二○二四年成績亮眼，在遠亞合併綜效提前兌現、用戶持續升級5G下，全年總營收、EBITDA（稅息折舊攤銷前獲利）皆創歷史新高，市值更突破三千億元大關。遠傳更連續兩年居「道瓊永續世界指數（DJSI World）」評分全球電信業第一，展現世界級永續企業格局。展望二○二五年，遠傳將以「合併效益再擴大、擴展數位服務版圖、加深AI智慧化」三大策略進行布局，盼透過三箭齊發進一步實現精實成長，再攀新巔峰。

遠傳董事長徐旭東表示：「遠傳合併亞太以後，第一年就把合併綜效超前實現，帶來二○二四年的好表現。但遠傳不能以此為滿足，要不斷創新成長，因為科技變化太快了，期待新的一年遠傳能挑戰新的高峰。」

遠傳總經理井琪表示，遠傳去年在全體同仁努力下，一起再創高峰，無論是營收、EBITDA，還是市值表現，都締造歷史新高，淨利也達十八年新高。除了5G用戶持續成長，數位轉型與新經濟業務帶來的貢獻亦十分亮眼，實踐董事長對遠傳要不斷創新成長的期待與鞭策。將持續深化市場競爭力，並透過AI賦能、為客戶打造更多元貼心服務，持續創新突破，為客戶、股東與社會創造更大價值。

遠亞併屆滿一年，合併綜效超越目標，二○二四年營收與獲利增幅均居業界之冠，展現強勁的成長動能；全年合併總營收與EBITDA皆創歷史新高，稅後淨利則寫下十八年新高，EPS也創十一年新高，各項財務指標均展現卓越成果。

行動業務方面，遠亞合併擴大經濟規模，去年行動服務營收創八年新高，5G月租型用戶滲透率達四十三％，續居業界第一；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）也續居業界之冠。

遠傳積極推動數位轉型，帶動新經濟業務獲利能力大增，獲利年增率從八％倍增至二○二四年的十九％。企業客戶方面，智慧資通訊解決方案、雲端業務獲利年增三十％，子公司博弘雲端、數聯資安的EBITDA也分別年增三十四％、四十七％。個人用戶部分，遠傳friDay影音連年蟬聯本土OTT付費訂閱第一，營收與獲利年增率皆達雙位數；隨民眾資安意識提升，遠傳守護網服務營收與獲利更分別年增二九三％及一八七七％，都對新經濟業務成長產生重要貢獻。

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