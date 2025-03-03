〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望連2升

美元指數大幅下滑及非美貨幣走升，預估2月外匯存底有望連2個月增加。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行本週將公布2月底外匯存底，由於美元指數在2月大幅下滑，非美貨幣普遍走升下，預期外匯存底投資收益加上匯率有利因素，外匯存底有望連續2個月增加，惟國際股匯市2月波動劇烈，央行月初曾進場拋匯阻貶，是否影響外匯存底增減有待觀察。

根據央行統計，1月我國外匯存底止跌回升，月增9.06億美元、達5,775.83億美元，穩居第四大外匯存底國。央行表示，1月外匯存底上升，主要是外匯存底投資運用收益孳息挹注，加上1月美元指數下跌0.96％，非美貨幣大多反彈，外匯存底外幣資產轉成美元增加。

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2月初由於農曆春節長假期間，川普2.0正式上路，並宣布對加拿大、墨西哥與中國課徵進口關稅，使美元指數跳升至109，台幣在年節後開盤失利，隨亞幣重挫，央行進場調節，但是隨著川普關稅政策多次高舉輕放，加上美國經濟數據不佳，市場重新評估聯準會（Fed）今年降息幅度、烏俄戰爭有望停火，美元由月初高點往下，在匯率因素有利又有孳息收入挹注，預估2月外匯存底有望連2個月增加。

2月CPI年增率 可望回落

另外，主計總處本週將發布消費者物價指數，由於去年農曆年落在2月份，在基期因素下，主計總處預期可削弱部分物價漲幅，2月CPI年增率有望回落。

根據主計總處統計，今年1月受到春節效應影響，CPI年增率跳升至2.66%，創下近11個月新高，已連續3個月超過2%通膨警戒線。不過，重要民生物資價格則有所回落；主計總處表示，行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI年增率、1月為年減0.78％，已連續6個月呈現負成長。

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