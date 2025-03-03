〈財經週報-投資趨勢〉與AI共舞的最強綠葉-Data Center

美法爭相打造大型資料中心，凸顯出Data Center在發展AI的不可或缺的重要性。（彭博）

■黃鈺文

每當AI教父黃仁勳到訪台灣，一舉手一投足往往都可以成為大家爭相追逐報導的焦點。但黃仁勳旋風影響所及不只是大家耳熟能詳的晶片和一位難求的餐廳，更深遠的是GPU所需的供應鏈，其中最值得關注的是Data Center（資料中心）這個族群。

資料中心成為搶手貨 股價表現勁揚

Data Center是用於儲存設備、網絡的基礎設施，讓應用程式和資料的使用者可以透過該設施共同存取資料，最具代表性的為Data Center Reits。以美國為目前Data Center Reits主要市場，這個族群在2024年股價上漲幅度高達22%。

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是什麼原因促使Data Center表現強勁？根據麥肯錫的推估，全球對Data Center容量的需求會自2023年的55GW以19%-22%的年均複合成長率速度增長，到2030年達到每年171到219GW的需求。需求強勁的預期下，Data Center的新開發計畫創下了紀錄，但仍難滿足市場。需求的急速上升讓Data Center成為搶手貨，也體現在股價表現。

回顧2024年Data Center主要的需求來自於Hyperscaler，他們需要高效率及大空間處理大規模資料，傳統的Data Center已不敷使用，因此主要營運Date Center的Reits業者Digital Realty和Equinix在2024年以自建或合資的方式積極增加Data Center的容量，平均預租率高達8成以上；若從公司的投資計劃來看，北美地區在未來5年將有最多的預定產能上線，因此在2026年約可滿足市場上9成以上的需求量。

無法完全滿足市場需求量所隱含的訊息除了需求居高不下，還包含開發新的Data Center可能遇到土地取得不易、電力短缺等因素造成供給無法提升。因此Data Center營運商開始將開發地點擴展到次級市場或新興市場，如Equinix在2024年在新加坡及菲律賓增加Data Center的投資。

另外，為解決供電問題，Equinix也持續與電力解決方案供應商Bloom Energy加深合作關係來確保供電穩定，藉以降低開發障礙。

大區塊互聯數據中心 成為市場焦點

Data Center的需求也隨著AI技術的進步出現轉變。當AI-training發展越發成熟，AI-inferencing的功能也應運而生。不同於AI-training的大容量儲存及高速運算，AI-inferencing著重於低延遲和高吞吐量，效率的提高至關重要，因此Interconnection（互連）的需求將慢慢浮現，大區塊的互聯數據中心（Interconnected Data Center Campuses）可能會逐漸成為接下來Data Center的主流，至關重要的光纖互連產品也成為近期市場焦點。

年初DeepSeek的出現一度打亂了Data Center的成長步調，市場認為這會打擊到Data Center的需求。然而DeepSeek所展現的低成本高效率成果是AI科技公司一直以來想達到的目標，在這樣的競爭下，這些大型科技公司並未減少資本支出，甚至更提高資本支出投資在Data Center的基礎建設以支持新研發，反而將進一步推動Data Center的成長。

加速發展AI 美法爭相打造大型資料中心

近幾年各國政府大力扶植Data Center這個產業，像川普在上任後不久即宣布以5,000億美元創建Stargate計畫在美國德州打造大型Data Center；法國總理也在日前巴黎舉辦的AI高峰會宣布將提供全國38處讓Data Center進駐。這些政策背後的目的無非是想加速發展AI，搶得世界龍頭地位，但也凸顯出Data Center在發展AI的不可或缺的重要性。因此在AI浪潮未停歇及各國政府的推波助瀾下，相信Data Center相關族群或許還能再創另一波高峰。（作者為野村全球不動產證券化基金經理人）

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