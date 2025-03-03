〈財經週報-國際市場展望〉PCE數據與川普關稅政策夾擊 市場動盪下的投資機會

大型公司資本支出增長強勁

■馮紹榮

美國商務部即將於本週五（2月28日）公布的1月個人消費支出（PCE）價格指數，是聯準會（Fed）用來衡量通膨變化的重要指標，若數據符合預期，美債殖利率可能上升，進而對貨幣政策決策產生影響，甚至可能推遲降息的時程。此外，晶片巨頭輝達（NVIDIA）甫於本週三（2月26日）公布的財報後續也恐將是左右市場對科技股與整體美股走勢的另一個關鍵。

美股長線走勢 可樂觀期待

美國總統川普的關稅政策可能導致短期市場震盪，影響AI相關供應鏈的股價表現，但長期來看，美國科技與服務業仍是全球經濟增長的主要驅動力。儘管川普的貿易政策帶來一定的不確定性，但市場已有所預期，歷史經驗顯示，關稅策略通常用於施壓談判，並可能在未來進行調整。因此，儘管短期內市場波動可能加劇，但長線來看，美股走勢仍可樂觀期待。

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市場對於輝達（NVIDIA）2月26日公布的財報充滿期待，結果顯示，財報優於預期成為推動市場上漲的催化劑。儘管DeepSeek模組的推出，一度引發半導體類股震盪，但市場逐步接受其可能加速AI應用落地的潛力，這不僅有望擴大美股的成長空間，更有助於促進產業健康發展。

大企業資本支出增加 美經濟動能仍穩健

展望2025年，市場前景依然充滿潛力，尤其是在AI技術突破、數位轉型深化等等，在全球創新企業的推動下，創新企業將持續帶動美股長期成長。根據國際投資機構預估，美國勞動市場將保持韌性，預估2025年民眾實質消費支出年增率仍達2.5%，高於平均水準。此外，大型企業的資本支出增長持續保持強勁，即便降息預期收斂，美國市場仍顯現出穩健的經濟動能。

面對市場變數，馮紹榮建議透過多元化配置策略，聚焦科技、數位轉型及高成長產業，挑選具長期成長潛力的標的。此外，AI發展仍在新成長週期的初期階段，產業應用處於萌芽期，隨著各產業結合市場需求與數據資料，預期將帶來重大變革，尤其看好AI軟體、雲端和科技金融等領域。

美股短期震盪 反而是逢低布局良機

隨著DeepSeek打開AI應用的另一扇窗，過往美股由少數科技巨頭拉動的格局可能因而改變。去年漲多的AI上游硬體短期內股價波動欲小不易；相對在AI應用、算法方面，如雲端服務、客製化晶片或邊緣裝置等領域，可能出現新的投資機會。整體而言，美股的盈餘增長趨勢可望延續。因此，短期市場震盪反而提供投資人逢低布局的良機。（作者為凱基雲端趨勢基金經理人）

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