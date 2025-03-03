〈財經週報-台股盤勢解析〉國際情勢、評價面紛擾 台股季線失守

輝達財報報喜，符合正向預期，GTC將在3月17日召開，屆時相關AI類股或有可能受惠。（法新社）

■周敬烈

儘管輝達（NVIDIA）財報報喜，27日台股紅盤開出，包括機器人概念股和工具機類股多有表現，但隨後面臨權值股走軟與評價面修正壓力，權值股表現弱勢，加上MSCI季度調整生效所致，盤中翻黑後一路下探，終場下跌349.37點，收在最低點23,053.18 點，失守季線，成交量放大至5,344.79億元。

烏俄重建商機 散裝航運、鋼鐵股題材旺

觀察近期台股走勢，可以看到，農曆年後，台股成交量溫和放大，價增量穩，台股表現優於元月份的振盪，傳產股表現優於電子；過去一週，大盤走勢延續近月表現，傳產股走勢好過電子股，提振題材包括：美國提高鋼鐵關稅、烏俄重建商機推升市場對散裝航運、鋼鐵股的想像空間；機器人概念持續發酵推高工具機族群；評價面位在谷底期的傳產龍頭股維持穩健走勢。

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另外在電子股部分，AI供應鏈的雜音仍未完成解除，但相對來看，已漸趨明朗，年報的好壞成為影響個股走勢主要因素，IC設計、半導體設備、IC封測乃至於中下游個股呈現拉回，AI類股表現有趨穩現象，其中若年報表現優於預期則走勢仍有創新高的動能。

就國際情勢上，回顧2018年，因美國關稅政策只針對中國，台股順勢成為受惠者；反觀此次，全球皆為川普目標，台灣半導體更多次為川普提及，產業界目前除評估美國建廠外，並未見到積極動作，主因台廠以製造為主，並不負責關稅支付，現階段並不認為美國關稅對台股有重大影響，後續也只能觀察政策動向、通膨變化對利率及終端需求影響。

電子股走勢偏弱 長線修正是主因

總體來看，傳產股地位相對提高，但以評價修復、美國關稅、烏俄重建等題材面為支撐動力；電子股走勢則偏弱，主因在於股價漲幅大、AI雜音等因素；前者在於受惠題材面下的資金挹注，後者則是長線趨勢行進間修正。

就基本面或題材面，NVIDIA財報符合正向預期，GTC亦將在3月17日召開，市場關注NVIDAI將展示GB300、CPO switch、NVL288等產品，屆時相關AI類股或有可能受惠此一事件；近期中國科技股因DeepSeek而走高，中國也在走自己的路去擴大AI普及；依經驗，中國兩會前中股通常可望有所表現，但自美中貿易戰以來，台股已脫勾中股表現，兩會對台股的意義不如往年。

展望後市，變局未定，評價面將受首波衝擊，漲多與高評價個股在產業面出現雜音情形下更容易大幅振盪，現階段低股價基期、低產業基期的標的或有望吸引部分目光。其次，傳產股、電子股兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子股，仍視AI伺服器的出現形勢。

第一季挑戰較大 盤面偏向整理

雖然第一季挑戰較大，盤面偏向整理、波動的格局；面對川普諸多政策的不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期今年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨獲利走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留即將登場的重要美國企業財報表現可能對整體股市帶來較大影響。

就技術面， 在傳產股支撐下，台股有望維持區間走勢；電子類股指數回測季線，後續電子股走勢強弱，則可觀察AI伺服器在第二季放量的預期，是否能有效提電子類股。（作者為安聯台灣科技基金經理人）

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