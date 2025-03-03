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〈財經週報-熱門族群〉台北工具機展登場 跨足AI機器人、半導體股價吃香

2025/03/03 05:30

TIMTOS週一登場，AI機器人是大亮點。上銀AI物流機器人，已進入最後驗證與測試階段。（資料照）TIMTOS週一登場，AI機器人是大亮點。上銀AI物流機器人，已進入最後驗證與測試階段。（資料照）

記者林菁樺／專題報導

台北國際工具機展TIMTOS將在週一登場，國內外大廠齊聚，將吸引海內外5萬名買主進場，今年主題與AI與機器人、半導體有關，切入相關領域的東台（4526）、高鋒（4510）等工具機族群股價週線連拉4根長紅K線，上銀（2049）則受去年財報慘淡衝擊，週線連5紅後，上週苦吞黑K。

上銀AI物流機器人 進入測試階段

AI機器人話題最夯，預料是台北國際工具機展大亮點。其中，上銀耕耘工業機器人多年，也攜手美國物流新創公司合作AI物流機器人，並進入最後驗證與測試階段。

觀察上銀農曆年前股價還在280多元徘徊，但因機器人題材推動，本月最高已到371.5元，但上週三公布財報後，每股稅後盈餘（EPS）5.57元，寫近8年新低，上週四股價收在逼近跌停的313元，三大法人也同步轉賣超，合計賣超5,236張。

另外，切入半導體相關領域的東台、高鋒股價也有表現。東台去年已與艾司摩爾（ASML）成為合作夥伴關係，並和日本晶圓加工大廠Dry Chemical合作，半導體領域會在晶圓切磨拋設備部分較有機會。東台股價週線連4紅，但外資連2天賣超共2,062張，上週四股價收35.1元，收復所有均線。

近期工具機族群中高鋒為大飆股，除台灣布局CoWoS先進封裝測試設備領域外，發行無擔保可轉換公司債，轉換價格為每股49.2元；但上週股價最高來到65.8元創新天價後熄火，上週四收在60.7元。

工具機近年遭遇地緣政治紛擾，出口、產值大幅度衰退，短期因有半導體、AI機器人、工具機展話題炒作，股價回神，但中長期尚未看見復甦跡象，投資人宜謹慎。

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