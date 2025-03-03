〈財經週報-熱門族群〉美超微下市危機解除 散熱族群趁熱大漲

美超微下市危機暫時解除，散熱族群股價跟著大漲。（路透）

記者歐宇祥／專題報導

上週因美超微 （Supermicro）下市危機暫時解除、股價狂飆，散熱族群股價也被帶動。唯上週四（27）輝達（NVIDIA）公告財報、成長放緩，電子股以台積電（2330）為首集體走軟；但統計上週散熱族群中唯雙鴻（3324）週漲逾6%、尼得科超眾（6230）週漲0.3%，大廠健策（3653）、奇鋐（3017）走跌。

今年AI伺服器動能持續，法人預估，今年輝達GB200伺服器出貨量約為3.5萬至4萬櫃，AI需求仍維持強勁，為多數供應鏈主要成長動能。研調則認為，今年AI伺服器產值預估達2,980億美元，全年出貨量將年增近28%、佔整體伺服器出貨比例將超過15%。

請繼續往下閱讀...

雙鴻去年稅後淨利18.93億元創新高、年增54%，毛利率25.5%，每股稅後盈餘21.23元。該公司指出，新世代顯卡問世、伺服器需求增溫，兩產品線拉貨動能都將升溫，營運正向看待。

奇鋐散熱產品競爭力強 靜待水冷量產

奇鋐尚未公告去年財報，不過該公司元月營收68億元，月增3%、年增20%，為歷年同期新高。法人認為，因奇鋐為GB200水冷板的主要供應商，在美系CSP（雲端服務提供商）市占率維持上升下，今年將持續受惠於GB200放量，正面看該公司在散熱產品的競爭力，靜待水冷產品量產。

而健策去年營運也表現不俗，第四季營收44.2億元，稅後淨利10.95億元，每股稅後盈餘7.71元；全年營收142.8億元，毛利率37.6%，稅後淨利34.28億元、年增49%，每股稅後盈餘為24.15元，獲利創新高，並擬配現金股利每股14.5元，配息率60%。因各領域散熱產品需求持續提升，法人也預期健策營運有望持續提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法