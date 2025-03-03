想太多 「習馬」握手≠中鬆綁民企

近期中國科技股大漲，但專家警告，投資人應保持謹慎，因為中國當局的態度說變就變。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕上月中旬，中國國家主席習近平在一場企業家座談會上，與曾被嚴厲打壓的阿里巴巴創辦人馬雲簡單握手，以及「深度求索」（DeepSeek）帶來的樂觀情緒，推動近期中國科技股大漲，被解讀為中國科技產業擺脫困境的最新跡象；但專家警告，投資人應保持謹慎，因為中國當局的態度說變就變。

近期中國科技股大漲

專家︰北京說變就變

二○二○年北京對科技業發動監管打壓，引發大規模拋售，主要科技巨頭市值縮水數千億美元；而隨著中國經濟持續低迷、美中貿易戰逐漸升溫，跡象顯示北京對科技產業的態度趨於友善。

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美國研究機構「中國褐皮書」執行董事卡齊說：「如果沒有民營企業，北京無法實現其科技獨立於美國，並最終取得尖端技術主導地位的國家目標。」他補充，習近平對馬雲的溫和態度，是中國更堅定地將民企與黨的經濟及國安目標結合的最新跡象；但他同時警告：「北京對協助企業創造紀錄性營收或刺激股市大漲並不感興趣，民營企業的前景沒有像近期市場樂觀情緒所呈現的那樣光明。」

法新社報導，相關人士正熱切期待在北京召開的「兩會」，以釐清中國政府近期對民企的友善態度是否將轉化為具體行動。

澳新銀行近期報告指出：「理論上，AI可以幫助中國突破停滯與通縮，並解決未來人口減少引發的勞動力短缺問題。」瑞銀也說：「深度求索在AI領域上的成功，再度燃起投資人對AI在中國更廣泛應用以及企業需求增加的希望。」

不過，一些分析師警告，只有在符合北京的戰略目標，民營部門的榮景才會受到鼓勵。凱投宏觀高級經濟學家賴利表示，以習近平與馬雲的會面為例，投資人似乎將此視為中國政府轉向給予民企更大自由的訊號，「然而，中國缺乏制衡機制，這意謂該態度說變就變」。

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