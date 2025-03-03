川普萬萬稅？ 「分辨虛實」市場大挑戰

川普上任後宣布的關稅措施

部分關稅措施重疊 分析師︰成為市場押注高風險

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對加拿大和墨西哥所有進口產品徵收二十五％關稅本月四日將生效，路透報導，美國總統川普一日又簽署行政命令，要求對進口木材徵收更多關稅的可能性展開調查，這是過去一週以來，川普發動的第三次新關稅調查，加拿大軟木產業恐再被剝一層皮。

川普已要求商務部長盧特尼克，依一九六二年頒布的「貿易擴張法」第二三二條啟動調查，以釐清林木、木材及其衍生產品進口對國家安全的影響，這項調查必須在二七○天內完成；川普還下令在九十天內採取新措施，簡化在公共土地砍伐木材的許可程序，並改善從森林和水道回收倒下樹木的方式，來增加國內的木材供應量。

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川普先前也是依上述法律對進口鋼鋁產品徵收二十五％關稅，並要求商務部對進口銅徵收更多關稅的可能性展開調查。

白宮官員表示，對進口木材的依賴日增之所以構成潛在國安風險，部分因為美軍在架設勤務中消耗大量木材；此外，國內供應充足的物資卻日益仰賴進口，對美國經濟而言也是一大風險。川普先前透露，考慮中的木材和林木產品關稅為二十五％；官員則透露，調查後產生的任何關稅，都會附加在現有對加拿大軟木徵收的十四．五％反傾銷和反補貼稅中。

雅虎財經報導，川普上任迄今推出許多關稅措施，而部分關稅措施重疊，令市場混淆且難以追蹤，只有對中國進口產品加徵十％的關稅確定實施；但他日前又宣布三月四日起，對中國進口產品再加徵十％關稅，累計加徵二十％關稅。

分析師指出，展望未來，分辨川普是真正的威脅或僅是虛張聲勢，已成為市場高風險的押注。

官員︰新關稅急就章 恐難如期實施

《華爾街日報》報導，由於川普以極快的速度宣布新關稅措施，已給負責實施關稅的美國貿易代表署和商務部帶來難題，很難在其限定的時間內實施。例如，川普宣布「對等關稅」要在四月二日實施，但官員私下表示，這個時間框架太短了，無法全面分析所有牽涉國家的關稅和非貿易壁壘，可能需要六個月甚至更長時間。

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