台灣資安新創 練兵打國際盃

去年台灣政府被網攻日均量高達240萬次，多數來自中國網軍，讓台灣鍛鍊出紮實資安防護力，也讓台灣資安業者在國際打響知名度。（路透，本報合成）

台灣去年被網攻日均240萬次 化危機變商機

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣科技產業一向以半導體聞名全球，但近年在資安領域也嶄露頭角。地緣政治下，台灣成為駭客攻擊的焦點，根據國安局報告，去年台灣政府每日平均受侵擾高達二四○萬次，其中多數來自中國網軍，國際資安大廠也多次警告，台灣遭受的網攻位居亞太之冠。這樣的「高壓測試」為台灣鍛鍊出紮實的資安防護力，也意外替本土業者帶來海外商機。

中國駭侵高壓測試 淬鍊台資安業紮實防護力

「台灣是久病成良醫！」一位資安業者苦笑說，源源不絕的網路攻擊如同實戰演練，讓台灣的資安公司在國際上具有一定可信度，許多國家也都想向台灣政府學習經驗。不過，目前台灣近八百億產值的資安產業中，絕大部分是代理國外產品，真正投入研發、打造自家技術的公司相對少數，這也是新任資安署長蔡福隆上任後大力推動「資安國產化」的原因。

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即便如此，仍有幾家本土新創在專注研發後闖出一片天，成為資安界的「隱形冠軍」，TeamT5、TXOne、奧義智慧就是其中的代表。本報記者分別專訪這三家公司創辦人，挖掘他們的成功秘訣與出海策略。這三家新創各自選擇了獨特的賽道，甚至都已啟動上市櫃計畫，進一步擴大全球影響力。

TeamT5長期研究並追蹤「國家級駭客」，專精情資分析，吸引日本、美國市場青睞，更在日本成立子公司；TXOne觀察到工廠大量機台帶來的商機，切入OT資安領域，成功搶進全球半導體業；奧義智慧主打AI自動化的端點防護，可省去企業繁複的人力輪班與操作，成功進軍日本、新加坡。

值得注意的是，三家新創出海都同時選擇日本。TeamT5創辦人蔡松廷表示，這是因為台灣市場有限，東南亞又較為破碎，日本不但市場夠大，且資安成熟度還有提升空間，如果能在日本成功，要拓展到美國或其他地區也相對容易。

另日本對台灣資安動態也相當關注。「日本一直存在『台灣有事、日本有事』的討論，但我們提出『台灣有事、日本資安就沒事』，因為我們能提供最前線的防禦經驗。」奧義智慧共同創辦人吳明蔚指出，日本企業正開始學習台灣的網路攻防，這也讓台灣資安品牌在當地具備戰略價值。

資安署扶植資安國家隊 業者盼有具體配套

資安署宣布要扶植台灣資安產業，本土業者普遍認同，但也期待更具體的配套措施。吳明蔚建議，政府應盤點並公布國家須掌握的「關鍵技術」，確保戰爭或危機時，台灣能夠自給自足，而非仰賴國外技術，同時祭出政策誘因，透過稅務抵減或研發補助，鼓勵各行各業優先選擇國產品。

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