晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣資安新創 練兵打國際盃

2025/03/02 05:30

去年台灣政府被網攻日均量高達240萬次，多數來自中國網軍，讓台灣鍛鍊出紮實資安防護力，也讓台灣資安業者在國際打響知名度。（路透，本報合成）去年台灣政府被網攻日均量高達240萬次，多數來自中國網軍，讓台灣鍛鍊出紮實資安防護力，也讓台灣資安業者在國際打響知名度。（路透，本報合成）

台灣去年被網攻日均240萬次 化危機變商機

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣科技產業一向以半導體聞名全球，但近年在資安領域也嶄露頭角。地緣政治下，台灣成為駭客攻擊的焦點，根據國安局報告，去年台灣政府每日平均受侵擾高達二四○萬次，其中多數來自中國網軍，國際資安大廠也多次警告，台灣遭受的網攻位居亞太之冠。這樣的「高壓測試」為台灣鍛鍊出紮實的資安防護力，也意外替本土業者帶來海外商機。

中國駭侵高壓測試 淬鍊台資安業紮實防護力

「台灣是久病成良醫！」一位資安業者苦笑說，源源不絕的網路攻擊如同實戰演練，讓台灣的資安公司在國際上具有一定可信度，許多國家也都想向台灣政府學習經驗。不過，目前台灣近八百億產值的資安產業中，絕大部分是代理國外產品，真正投入研發、打造自家技術的公司相對少數，這也是新任資安署長蔡福隆上任後大力推動「資安國產化」的原因。

即便如此，仍有幾家本土新創在專注研發後闖出一片天，成為資安界的「隱形冠軍」，TeamT5、TXOne、奧義智慧就是其中的代表。本報記者分別專訪這三家公司創辦人，挖掘他們的成功秘訣與出海策略。這三家新創各自選擇了獨特的賽道，甚至都已啟動上市櫃計畫，進一步擴大全球影響力。

TeamT5長期研究並追蹤「國家級駭客」，專精情資分析，吸引日本、美國市場青睞，更在日本成立子公司；TXOne觀察到工廠大量機台帶來的商機，切入OT資安領域，成功搶進全球半導體業；奧義智慧主打AI自動化的端點防護，可省去企業繁複的人力輪班與操作，成功進軍日本、新加坡。

值得注意的是，三家新創出海都同時選擇日本。TeamT5創辦人蔡松廷表示，這是因為台灣市場有限，東南亞又較為破碎，日本不但市場夠大，且資安成熟度還有提升空間，如果能在日本成功，要拓展到美國或其他地區也相對容易。

另日本對台灣資安動態也相當關注。「日本一直存在『台灣有事、日本有事』的討論，但我們提出『台灣有事、日本資安就沒事』，因為我們能提供最前線的防禦經驗。」奧義智慧共同創辦人吳明蔚指出，日本企業正開始學習台灣的網路攻防，這也讓台灣資安品牌在當地具備戰略價值。

資安署扶植資安國家隊 業者盼有具體配套

資安署宣布要扶植台灣資安產業，本土業者普遍認同，但也期待更具體的配套措施。吳明蔚建議，政府應盤點並公布國家須掌握的「關鍵技術」，確保戰爭或危機時，台灣能夠自給自足，而非仰賴國外技術，同時祭出政策誘因，透過稅務抵減或研發補助，鼓勵各行各業優先選擇國產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財