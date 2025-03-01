通膨與消費同降溫 川普關稅得失難判

美國商務部昨公布「個人消費支出物價指數」（PCE）一月年增二．五％，較前一月二．六％下滑，月增○．三％，與前一月持平。（路透資料照）

美1月PCE年增2.5％符合預期

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部昨公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE），一月年增二．五％，較前一月的二．六％下滑，月增○．三％，與前一月持平；一月個人儲蓄率大幅上升至四．六％，個人所得也上升○．九％，遠高於預期的○．四％，但所得上升並未轉化支出，占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出意外下滑○．二％，顯示市場對川普關稅的疑慮。

數據顯示，排除波動較大的食品與能源，一月核心PCE年增二．六％，較去年十二月的二．九％增幅放緩，月增○．三％，較前一月的○．二％上升，相關數據也符合預期。

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Spartan資本證券首席市場經濟學家卡迪洛說，儘管該通膨數據符合預期，年增速度較先前放緩，但仍顯示通膨難以擺脫，「這意味將持續暫停降息，聯準會或許陷入兩難，因為近期的總體數據降溫，凸顯經濟降溫跡象」。

在該報告公布後，芝商所FedWatch數據顯示，六月降息一碼（○．二五％）的機率上升、突破七十％，市場預期今年結束前聯準會降息兩次。聯準會一月暫停降息，使其基準利率維持在四．二五％至四．五％區間，自去年九月啟動降息週期以來，聯準會已調降一個百分點。

消費支出意外降0.2％

另一月個人儲蓄率大幅上升至四．六％，個人所得也上升○．九％，遠高於預期的○．四％，占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出意外下滑○．二％，低於路透預期的○．一％增幅，也遠低於去年十二月修正後的上升○．八％；而一月疲軟的消費支出，可能反映關稅帶動的提前消費效應減弱，也有可能是季節性的低溫拖累消費。

美股主要指數反彈，昨至晚間十時四十分左右，道瓊上升逾一五○點，標普五○○漲○．二％，那斯達克下跌○．二％。

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