熱門股》土洋對作 慧洋-KY爆量收上影線

慧洋-KY（2637）昨日股價開高後震盪，盤中一度攻上漲停88.1元，創下兩年半新高，後逢高獲利了結賣壓出籠，終場以上漲2.8元的82.9元作收，成交量爆出8.11萬張，創近3年最大量。圖為慧洋-KY董事長藍俊昇。（資料照）

散裝航運股慧洋-KY（2637）昨日股價開高後震盪，盤中一度攻上漲停88.1元，創下兩年半新高，後逢高獲利了結賣壓出籠，終場以上漲2.8元的82.9元作收，成交量爆出8.11萬張，創近3年最大量。

三大法人昨合計買超慧洋3911張，不過呈現土洋對作，外資大買1.32萬張，排名外資買超第8名，投信則賣超9688張，排名賣超第3。

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慧洋旗下船隊總數為134艘，其中指數連結租約船舶占80%，在波羅的海綜合指數BDI連10漲下，可望挹注營運。慧洋指出，烏俄、紅海等區域衝突是否停戰，並進入戰後重建階段，帶動原物料需求成長，將會是影響運價的關鍵。

慧洋一月稅前盈餘1289萬元，每股稅前盈餘0.02元。去年稅後盈餘60.31億元，EPS為8.03元。（記者王憶紅）

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